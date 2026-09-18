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लखीमपुर खीरी : घर में सो रहे दंपती पर गिरी कच्ची दीवार, पति की मौके पर मौत, पत्नी ने अस्पताल में तोड़ा दम

लखीमपुर खीरी : जिले के मितौली इलाके के कस्ता कस्बे में गुरुवार देर रात एक हादसे ने दंपती की जिंदगी छीन ली. घर के अंदर सो रहे दंपती पर कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई. मलबे में दबने से 50 वर्षीय पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है.

कस्ता कस्बा निवासी गुड्डू कश्यप और उनकी पत्नी पत्नी पिंकी देवी घर में अंदर सो रहे थे. बताया जाता है कि अचानक घर की जर्जर कच्ची दीवार तेज आवाज के साथ दोनों पर गिर पड़ी. दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े. मलबे में दोनों के दबे होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर दंपती को बाहर निकाला. हालांकि तब तक गुड्डू कश्यप की मौत हो चुकी थी. पत्नी पिंकी देवी भी गंभीर रूप से घायल थीं. ग्रामीण और परिजन उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान पिंकी देवी ने भी दम तोड़ दिया.