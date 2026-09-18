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लखीमपुर खीरी : घर में सो रहे दंपती पर गिरी कच्ची दीवार, पति की मौके पर मौत, पत्नी ने अस्पताल में तोड़ा दम

अकेले रहते थे दंपती, दोनों बेटे लुधियाना और हरिद्वार में करते हैं मजदूरी

हादसे में जान गंवाने वाले दंपती. (फाइल फोटो)
हादसे में जान गंवाने वाले दंपती. (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 1:05 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले के मितौली इलाके के कस्ता कस्बे में गुरुवार देर रात एक हादसे ने दंपती की जिंदगी छीन ली. घर के अंदर सो रहे दंपती पर कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई. मलबे में दबने से 50 वर्षीय पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है.

कस्ता कस्बा निवासी गुड्डू कश्यप और उनकी पत्नी पत्नी पिंकी देवी घर में अंदर सो रहे थे. बताया जाता है कि अचानक घर की जर्जर कच्ची दीवार तेज आवाज के साथ दोनों पर गिर पड़ी. दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े. मलबे में दोनों के दबे होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर दंपती को बाहर निकाला. हालांकि तब तक गुड्डू कश्यप की मौत हो चुकी थी. पत्नी पिंकी देवी भी गंभीर रूप से घायल थीं. ग्रामीण और परिजन उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान पिंकी देवी ने भी दम तोड़ दिया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुड्डू कश्यप बेहद गरीब परिवार से थे. उनके दोनों बेटे रोजी-रोटी के लिए घर से दूर रहकर मजदूरी करते हैं. बड़ा बेटा प्रीतम लुधियाना में काम करता है, जबकि छोटा बेटा सुमित हरिद्वार में मजदूरी करता है. हादसे के समय घर पर केवल गुड्डू और उनकी पत्नी पिंकी देवी ही मौजूद थीं. एक साथ माता-पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों बेटों और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया.

हादसे की सूचना मिलते ही मितौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. मितौली थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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