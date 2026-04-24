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लखीमपुर खीरी में इस दिन 15 से अधिक कंपनियां देंगी युवाओं को नौकरी, 10TH-12TH पास को भी सुनहरा मौका

लखीमपुर खीरी में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है. जानिए कैसे करें आवेदन. ( photo credit: getty images )

लखीमपुर खीरी: ऐसे युवा जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए 25 अप्रैल का दिन उम्मीदों की नई किरण लेकर आ रहा है. नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक ही मंच पर कई निजी कंपनियां ऑफर लेकर आ रही हैं. जिला सेवायोजन विभाग ने इस रोजगार मेले का आयोजन किया है. यह मेला न सिर्फ युवाओं को नौकरी दिलाने का माध्यम बनेगा, बल्कि उनके भविष्य को नई दिशा भी देगा.

रोजगार मेले में आएंगी ये कंपनियां: लखीमपुर खीरी जिले के नकहा ब्लॉक अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक भानपुर मतेही में ये रोजगार मेला आयोजित होगा. मेला सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा. मेले में निजी क्षेत्र की 15 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो युवाओं की योग्यता के अनुसार मौके पर ही सेलेक्शन प्रक्रिया पूरी करेंगी. इसमें अशोक लेलैंड, आईटीसी, HDFC बैंक, स्टार ग्रुप ऑफ मैनपॉवर और धन वर्षा बायोटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: इस रोजगार मेले में 18 से 40 साल तक के युवा भाग ले सकते हैं. खास बात ये है कि इसमें अशिक्षित से लेकर स्नातकोत्तर तक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिससे हर वर्ग के युवाओं को अवसर मिल सके.

साथ ले आए ये जरूरी डॉक्यूमेंट: अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर आना अनिवार्य होगा. यदि किसी ने अतिरिक्त कोर्स किए हैं, तो उनके प्रमाण पत्र भी साथ लाना जरूरी है.