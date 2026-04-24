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लखीमपुर खीरी में इस दिन 15 से अधिक कंपनियां देंगी युवाओं को नौकरी, 10TH-12TH पास को भी सुनहरा मौका

इस रोजगार मेले में 18 से 40 साल तक के युवा भाग ले सकते हैं. कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं आवेदन.

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लखीमपुर खीरी में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है. जानिए कैसे करें आवेदन. (photo credit: getty images)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:21 PM IST

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लखीमपुर खीरी: ऐसे युवा जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए 25 अप्रैल का दिन उम्मीदों की नई किरण लेकर आ रहा है. नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक ही मंच पर कई निजी कंपनियां ऑफर लेकर आ रही हैं. जिला सेवायोजन विभाग ने इस रोजगार मेले का आयोजन किया है. यह मेला न सिर्फ युवाओं को नौकरी दिलाने का माध्यम बनेगा, बल्कि उनके भविष्य को नई दिशा भी देगा.

रोजगार मेले में आएंगी ये कंपनियां: लखीमपुर खीरी जिले के नकहा ब्लॉक अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक भानपुर मतेही में ये रोजगार मेला आयोजित होगा. मेला सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा. मेले में निजी क्षेत्र की 15 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो युवाओं की योग्यता के अनुसार मौके पर ही सेलेक्शन प्रक्रिया पूरी करेंगी. इसमें अशोक लेलैंड, आईटीसी, HDFC बैंक, स्टार ग्रुप ऑफ मैनपॉवर और धन वर्षा बायोटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: इस रोजगार मेले में 18 से 40 साल तक के युवा भाग ले सकते हैं. खास बात ये है कि इसमें अशिक्षित से लेकर स्नातकोत्तर तक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिससे हर वर्ग के युवाओं को अवसर मिल सके.

साथ ले आए ये जरूरी डॉक्यूमेंट: अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर आना अनिवार्य होगा. यदि किसी ने अतिरिक्त कोर्स किए हैं, तो उनके प्रमाण पत्र भी साथ लाना जरूरी है.

जिला सेवायोजन अधिकारी साक्षी डांगुर ने बताया कि ये रोजगार मेला युवाओं को नौकरी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. विभिन्न कंपनियां आ रही हैं, जहां युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा. हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है.”

उन्होंने आगे कहा कि जो भी अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, वे समय से पहुंचकर मेले में भाग लें और पहले से पोर्टल पर पंजीकरण कर लें, ताकि चयन प्रक्रिया में आसानी हो सके.

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