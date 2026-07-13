ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी: बच्चों के मामूली विवाद में मर्चेंट नेवी में अफसर बेटे ने पिता को चाकू से गोदा, मौत

मर्चेंट नेवी का अफसर बना कातिल: लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में सोमवार देर शाम को बच्चों को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. हाथीपुर उत्तरी निवासी राजीव अवस्थी पशुपालन विभाग में कार्यरत थे. उनका पुत्र आकाश अवस्थी मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है और इन दिनों अवकाश पर अपने घर आया हुआ था.

गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के शहर के हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में सोमवार देर शाम एक मामूली घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया. बच्चों को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

बच्चों के विवाद में खोया आपा: सोमवार शाम घर में बच्चों को लेकर किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई. पहले परिवार के अन्य सदस्य विवाद को शांत कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ ही देर में मामला पिता और पुत्र के बीच तीखी बहस में बदल गया. पुलिस के अनुसार बहस के दौरान आकाश अवस्थी अचानक आपा खो बैठा और उसने चाकू से अपने पिता राजीव अवस्थी पर हमला कर दिया. चाकू के कई वार लगने से राजीव अवस्थी गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य: परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और वैज्ञानिक तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू की.

पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ: पुलिस ने आरोपी पुत्र आकाश अवस्थी को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में घटना की वजह घरेलू विवाद बताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने पूरे हाथीपुर उत्तरी इलाके में सनसनी फैला दी है. मोहल्ले वालों का कहना है कि जब तेज आवाज आने लगी तब किसी ने पुलिस को सूचना दी थी.

हत्या के कारणों की जांच जारी: घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि मोहल्ले में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है. सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: एकेडमिक काउंसिल के सदस्य प्रो. गोविंद पांडेय बोले- "चीन-अमेरिका को पीछे छोड़ेगा भारत"