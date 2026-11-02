लखीमपुर खीरी: युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत
बाजार से घर लौटते समय 4 हमलावरों ने बनाया निशाना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 9:31 AM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम बाजार से घर लौट रहे 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ढाखिया गांव के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने बाइक सवार युवक को घेर लिया और उसे निशाना बनाकर करीब चार राउंड फायरिंग की. गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए. सरेराह हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई.
मृतक की पहचान रामखेड़ा गांव निवासी विपुल अवस्थी पुत्र रमाशंकर के रूप में हुई है. विपुल परिवार के साथ गांव में रहता था और खेती-किसानी के काम में पिता का हाथ बंटाता था. करीब एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. जानकारी के मुताबिक रविवार को वह गांव के ही एक युवक के साथ बाइक से बाजार गया था. देर शाम घाट लौटते समय नीमगांव थाना क्षेत्र के ढाखिया गांव के पास हमलावरों ने उसे घेर लिया. इससे पहले कि विपुल कुछ समझ पाता, आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. करीब चार राउंड फायरिंग में गोलियां लगने से वह सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
विपुल के चचेरे भाई रोहित कुमार ने बताया कि करीब छह महीने पहले खेत जोतने को लेकर विपुल और विपक्षियों के बीच विवाद हुआ था. उस समय विपक्षियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. परिवार का आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है. परिजनों ने गांव के ही चार लोगों को हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.
घटना की सूचना मिलते ही मितौली इंस्पेक्टर और नीमगांव थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने और मामले की जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई. पुलिस परिजनों के आरोपों और पुरानी रंजिश के पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
नीमगांव थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान, हत्या के कारण और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका की जांच में जुटी है.
हमीरपुर: गोली लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत, आत्महत्या की आशंका
कुरारा थाना क्षेत्र के रिठारी गांव में रविवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक रिठारी गांव निवासी गौरव (25) पुत्र बाबू सिंह को रात करीब 12 बजे गोली लगी थी. परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.
थाना प्रभारी प्रिंस दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है.
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