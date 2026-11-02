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लखीमपुर खीरी: युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

जांच पड़ताल करती पुलिस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम बाजार से घर लौट रहे 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ढाखिया गांव के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने बाइक सवार युवक को घेर लिया और उसे निशाना बनाकर करीब चार राउंड फायरिंग की. गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए. सरेराह हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई.

मृतक की पहचान रामखेड़ा गांव निवासी विपुल अवस्थी पुत्र रमाशंकर के रूप में हुई है. विपुल परिवार के साथ गांव में रहता था और खेती-किसानी के काम में पिता का हाथ बंटाता था. करीब एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. जानकारी के मुताबिक रविवार को वह गांव के ही एक युवक के साथ बाइक से बाजार गया था. देर शाम घाट लौटते समय नीमगांव थाना क्षेत्र के ढाखिया गांव के पास हमलावरों ने उसे घेर लिया. इससे पहले कि विपुल कुछ समझ पाता, आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. करीब चार राउंड फायरिंग में गोलियां लगने से वह सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.