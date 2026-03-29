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खौफ का अंत; मासूम की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ 76 घंटे बाद पिंजड़े में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

वन विभाग के पिंजड़े में तेंदुआ. ( Photo Credit : ETV Bharat )