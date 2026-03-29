खौफ का अंत; मासूम की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ 76 घंटे बाद पिंजड़े में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
लखीमपुर खीरी सिंगाही थाना क्षेत्र के फुटहा फार्म गांव से मासूम बच्ची को जबड़े में दबोच ले गया था तेंदुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 7:58 AM IST
लखीमपुर खीरी : सिंगाही थाना क्षेत्र के कई गांवों में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया. तेंदुआ बीती बुधवार रात को फुटहा फार्म गांव से सात साल की मासूम को घर से दबोच ले गया था. मासूम का शव दूसरे दिन खेत में क्षत विक्षत हालत में मिला था. करीब 76 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
बताया गया कि बुधवार शाम करीब 7 बजे सिंगाही थाना क्षेत्र के फुटहा फार्म निवासी जोगा सिंह की इकलौती बेटी सिमरन अपने घर में थी. इसी दौरान तेंदुए ने अचानक दस्तक देकर घर के भीतर से बच्ची को जबड़ों में दबोच कर खेतों की ओर भाग निकला. परिजनों को जानकारी हुई तो अन्य ग्रामीणों के साथ खेत की ओर गए, लेकिन रात होने के कारण कोई सफलता नहीं मिली. दूसरे दिन बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर खेत में क्षत-विक्षत हालत में मिला. इसके बाद तेंदुए को लेकर इलाके में दहशत फैल गई. ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया.
वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुआ लखीमपुर खीरी जिले के बेलरायां वन रेंज के फुटहा फार्म, सिंधौना, रमुआपुर और दलराजपुर गांवों में दहशत को पर्याय बना हुआ था. बीते बुधवार को बच्ची को शिकार बनाने के बाद से तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार कांबिंग की जा रही थी. कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे. शनिवार रात तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद कर लिया गया. तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में 10 ट्रैप कैमरे, 5 पिंजरे और ड्रोन कैमरे लगाए गए थे. एसडीओ मनोज तिवारी के नेतृत्व में बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र सिंह, लुधौरी रेंजर मोबीन आरिफ और स्पेशल टीम ने दिन-रात मेहनत की. इसके बाद तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली. तेंदुए को वन रेंज कार्यालय लाया गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मेडिकल परीक्षण के बाद तेंदुए को उसके प्राकृतिक परिवेश में छोड़ दिया जाएगा.
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