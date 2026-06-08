हृदय विदारक; लखीमपुर खीरी में पिता के सामने 7 वर्षीय बेटे को दबोच ले गया तेंदुआ, मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
ईसानगर थाना क्षेत्र के लालजीपुरवा गांव की घटना. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:32 PM IST
लखीमपुर खीरी : ईसानगर थाना क्षेत्र के लालजीपुरवा गांव में रविवार शाम बेहद दुखद घटना हो गई. खेत पर पिता के साथ मौजूद सात वर्षीय मासूम को तेंदुए दबोच ले गया. किसी तरह चंगुल से छूटने के बाद गंभीर रूप से घायल मासूम को परिजन अस्पताल ले गए. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ईसानगर-खमरिया मार्ग जाम कर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया.
बताया गया कि दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन अंतर्गत धौरहरा वन रेंज के गांव लालजीपुरवा निवासी जवाहर रविवार शाम अपने खेत पर सिंचाई करने गए थे. साथ में उनका सात वर्षीय बेटा शुभम भी था. शुभम खेत की मेड़ पर बैठा था. इसी दौरान तेंदुए पहुंचा और मासूम को दबोच कर भागने लगा. बच्चे की चीखपुकार सुनकर जवाहर और आसपास के लोग गुहार लगाते हुए दौड़े पड़े. काफी मशक्कत के बाद तेंदुए के चंगुल से मासूम छूट पाया. हालांकि इस दौरान शुभम गंभीर रूप से घायल हो चुका था.
परिजन घायल शुभम को ईसानगर के अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया रेफर कर दिया. परिजन उसे लेकर खमरिया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. इसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ईसानगर-खमरिया मार्ग पर जाम लगा दिया.
ग्रामीणों का आरोप था कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दी जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल अभियान चलाकर तेंदुए को पकड़ने के निर्देश दिए.
सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. समझाने के बाद जाम खुलवा दिया गया है. वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं.
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