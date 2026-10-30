ETV Bharat / state

बकरी के लालच में शिकार हो गया लखीमपुर का खूंखार "शिकारी", ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

कैद में तेंदुआ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : बीते कई दिनों से ढखेरवा खालसा गांव के आसपास चहलकदमी कर ग्रामीणों और पशुपालकों के लिए दहशत का सबब बना तेंदुआ आखिरकार बकरी के लालच में वन विभाग के पिंजड़े में फंस गया है. ढखेरवा खालसा गांव के पास लगाए गए पिंजड़े में गुरुवार रात तेंदुआ बकरी का शिकार करने पहुंचा था. शुक्रवार सुबह पिंजड़े में कैद तेंदुए को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. कई दिनों से भय के साये में जी रहे ग्रामीणों ने तेंदुए के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली है.

कैद में तेंदुआ. (Video Credit : ETV Bharat) मामला दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र के ढखेरवा खालसा गांव का है. बीते कई दिनों से तेंदुआ गांव और आसपास के खेतों में लगातार दिखाई दे रहा था. तेंदुए की मौजूदगी से लोग खेतों की ओर जाने और मवेशियों को बाहर बांधने से भी डर रहे थे. तेंदुए ने गांव निवासी छोटेलाल पुत्र खेमन के घर के पास पशु को मार डाला था. इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई थी. ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने घटनास्थल के पास पिंजरा लगवाया था. पिंजरे में एक बकरी बांधी गई थी.