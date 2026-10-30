बकरी के लालच में शिकार हो गया लखीमपुर का खूंखार "शिकारी", ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र के ढखेरवा खालसा गांव के आसपास कई दिनों से दहशत मचा रखी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:36 PM IST
लखीमपुर खीरी : बीते कई दिनों से ढखेरवा खालसा गांव के आसपास चहलकदमी कर ग्रामीणों और पशुपालकों के लिए दहशत का सबब बना तेंदुआ आखिरकार बकरी के लालच में वन विभाग के पिंजड़े में फंस गया है. ढखेरवा खालसा गांव के पास लगाए गए पिंजड़े में गुरुवार रात तेंदुआ बकरी का शिकार करने पहुंचा था. शुक्रवार सुबह पिंजड़े में कैद तेंदुए को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. कई दिनों से भय के साये में जी रहे ग्रामीणों ने तेंदुए के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली है.
मामला दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र के ढखेरवा खालसा गांव का है. बीते कई दिनों से तेंदुआ गांव और आसपास के खेतों में लगातार दिखाई दे रहा था. तेंदुए की मौजूदगी से लोग खेतों की ओर जाने और मवेशियों को बाहर बांधने से भी डर रहे थे. तेंदुए ने गांव निवासी छोटेलाल पुत्र खेमन के घर के पास पशु को मार डाला था. इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई थी. ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने घटनास्थल के पास पिंजरा लगवाया था. पिंजरे में एक बकरी बांधी गई थी.
गुरुवार रात शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ बकरी के लालच में पिंजरे के भीतर पहुंच गया. उसके अंदर जाते ही पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया. सुबह इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वन विभाग को सूचना दी. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा इंतजामों के बीच तेंदुए को पिंजड़े समेत अपने कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय पहुंची.
दक्षिण निघासन वन रेंज के रेंजर मोहम्मद मोबीन आरिफ ने बताया कि ढखेरवा खालसा में पकड़ा गया तेंदुआ तीसरा तेंदुआ है. उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद वन्यजीव नियमों के अनुसार उसे जंगल में छोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर निघासन वन रेंज में जनवरी से अब तक 18 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. इस तरह दोनों रेंज में अब तक कुल 21 तेंदुए पिंजरों में कैद किए जा चुके हैं.
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