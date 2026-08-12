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गोला गोकर्णनाथ मंदिर; अलौकिक हैं रावण के तपोबल और भगवान शिव की लीलानगरी के रहस्य

योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार लखीमपुर के प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर को 69 करोड़ रुपये से भव्य पहचान दी जा रही है.

‘छोटी काशी’ का महात्म्य.
‘छोटी काशी’ का महात्म्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:51 PM IST

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लखीमपुर खीरी : गोला गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी की सड़कें सावन के दिनों में भगवा रंग से गुलजार हैं. सरायन नदी के तट से लेकर मंदिर परिसर तक हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे लगाते कांवड़िए व शिव भक्त उमड़ रहे हैं. पौराणिक परंपरा के अनुसार कांवड़िए सरायन नदी और अन्य पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचते हैं. यहां भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

देखें, गोला गोकर्णनाथ मंदिर की महत्म्य कथा. (Video Credit : ETV Bharat)

गोला गोकर्णनाथ मंदिर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित भगवान शिव का अति प्राचीन और प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है. इसे 'छोटी काशी' भी कहा जाता है. यहां विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार गाय के कान (गोकर्ण) जैसा है. पौराणिक मान्यता के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनके स्वरूप का शिवलिंग प्राप्त किया था. रावण वही शिवलिंग लंका ले जा रहा था, लेकिन किसी वजह से इसी स्थान पर रख दिया, जिसके बाद शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया. क्रोधित रावण ने जब शिवलिंग को दोबारा उठाने के कई जतन किए, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ. उठाने के प्रयास में रावण ने अपने अंगूठे से दबाया तो शिवलिंग का आकार गाय के कान जैसा हो गया. इसी वजह से 'गोकर्णनाथ' नाम पड़ा. पढ़ें, गोला गोकर्णनाथ की महिमा और मान्यता पर आधारित प्रताप सिंह द्वारा संपादित संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता की खास खबर...

गोला गोकर्णनाथ मंदिर की प्राचीन कथा.
गोला गोकर्णनाथ मंदिर की प्राचीन कथा. (Photo Credit : ETV Bharat)

रावण और भगवान शिव कथा : पौराणिक कथाओं में गोला गोकर्णनाथ तीर्थ का सीधा संबंध लंकाधिपति रावण और भगवान शिव से बताया गया है. रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था. मान्यता है कि रावण ने हिमालय में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था. रावण ने महादेव से उन्हें अपने साथ लंका चलने का वरदान मांगा. भगवान शिव ने शर्त रखी कि रास्ते में जिस स्थान पर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया जाएगा, वहीं वे स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे.

गोला गोकर्णनाथ मंदिर का पुराणों में जिक्र.
गोला गोकर्णनाथ मंदिर का पुराणों में जिक्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
रावण के शर्त स्वीकार करके शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा. रास्ते में गोला क्षेत्र के पास उसे लघुशंका लगी. उसने शिवलिंग एक चरवाहे को सौंपते हुए कहा कि इसे जमीन पर मत रखना. इसी दौरान भगवान शिव ने लीला करके शिवलिंग का वजन बढ़ा दिया. नतीजतन चरवाहा उसे अधिक देर तक संभाल नहीं सका और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया.
गोला गोकर्णनाथ मंदिर का पुराणों में उल्लेख.
गोला गोकर्णनाथ मंदिर का पुराणों में उल्लेख. (Photo Credit : ETV Bharat)


रावण वापस लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला. शिवलिंग उठाने में असफल रावण ने क्रोधित होकर अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाने की कोशिश की. कथानुसार इससे शिवलिंग में गाय के कान यानी ‘गो-कर्ण’ जैसी आकृति बन गई.

गोला गोकर्णनाथ के भूतनाथ मंदिर की महत्ता.
गोला गोकर्णनाथ के भूतनाथ मंदिर की महत्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक इसी वजह से इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा. इसके अलावा शिवलिंग जमीन में करीब नौ फीट नीचे धंस गया. आज भी मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग इसी गहराई पर स्थापित है. श्रद्धालु नीचे झुककर भगवान शिव के दर्शन करते हैं. इसी कथा को ‘गोकर्णनाथ’ नाम से भी जोड़ा जाता है.

गोला गोकर्णनाथ मंदिर में शिव प्रतिमा की स्थापना.
गोला गोकर्णनाथ मंदिर में शिव प्रतिमा की स्थापना. (Photo Credit : ETV Bharat)

रैन बसेरा से स्वास्थ्य सेवाओं तक इंतजाम : नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू के मुताबिक सावन में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रैन बसेरा समेत विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात की गई हैं. कांवड़ियों के ठहरने वाले स्थानों और तीर्थ सरोवर के आसपास हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था की गई है. मंदिर समिति के अध्यक्ष जनार्दन गिरि के मुताबिक सावन के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रखी जाती है.

गोला गोकर्णनाथ मंदिर काॅरिडोर की परिकल्पना.
गोला गोकर्णनाथ मंदिर काॅरिडोर की परिकल्पना. (Photo Credit : ETV Bharat)
गोला गोकर्णनाथ धाम काॅरिडोर.
गोला गोकर्णनाथ धाम काॅरिडोर. (Photo Credit : ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा के इंतजाम : एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि सावन माह में गोला गोकर्णनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन की ओर से पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं. साथ ही जिले के अन्य विभिन्न मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति चौकसी बरती जाती है. मंदिर परिसरों और प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है. कांवड़ियों के आवागमन वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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