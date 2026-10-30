लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ गया पालतू लैब्राडोर डॉग, देखें सीसीटीवी में कैद खूंखार शिकारी के भागने का वीडियो
खूंखार तेंदुए को वफादार लैब्राडोर डॉग ने बिना डरे भौंककर उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:30 PM IST
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक हैरान कर देने वाला और दिलचस्प मामला सामने आया है. यहाँ जंगल का खूंखार शिकारी तेंदुआ जब एक घर के आंगन में दाखिल हुआ, तो सामने खड़े पालतू लैब्राडोर डॉग ने उसके सारे तेवर ढीले कर दिए.
आमतौर पर खूंखार तेंदुए को देखकर इंसान ही नहीं, बल्कि जंगल के बड़े-बड़े जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं. मगर इस घर में मौजूद पालतू कुत्ता बिना किसी डर के तेंदुए के ठीक सामने जाकर डट गया.
तेंदुए को भौंककर ललकारा और उल्टे पांव लौटने पर किया मजबूर: लैब्राडोर ने जोर-जोर से भौंकते हुए तेंदुए को इस कदर आक्रामक होकर ललकारा कि जंगल के इस बेखौफ शिकारी को आखिरकार उल्टे पांव पीछे लौटना पड़ा. तेंदुए और वफादार कुत्ते के बीच आमने-सामने हुए इस थ्रिलर मुकाबले का पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. अब यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यह पूरा वाकया उत्तर निघासन वन रेंज के अंतर्गत आने वाले मंझरा पूरब गांव का है.
तड़के 4 बजे दबे पांव घर में दाखिल हुआ था खूंखार तेंदुआ: मिली जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार तड़के करीब 4:05 बजे गांव के रहने वाले गुरसाहेब सिंह के घर में एक तेंदुआ चुपके से घुस आया. सीसीटीवी फुटेज में साफ़ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ बेहद सावधानी से दबे पांव आंगन में कदम रखता है और आसपास का माहौल भांपने लगता है. इसी दौरान घर की रखवाली कर रहे लैब्राडोर डॉग की नजर अचानक उस बिना बुलाए मेहमान पर पड़ जाती है. कुत्ता बिना किसी झिझक के तेंदुए की ओर तेजी से बढ़ता है और जोर-जोर से भौंकना शुरू कर देता है.
आक्रामक तेवर देखकर ठिठक गया तेंदुआ और टला बड़ा हादसा: कुत्ते के इस तरह अचानक सामने आकर विरोध करने से तेंदुआ कुछ पलों के लिए वहीं पर ठिठक कर रुक जाता है. दोनों के बीच कुछ सेकेंड तक एक-दूसरे को घूरने का तनावपूर्ण आमना-सामना चलता रहता है. आखिरकार कुत्ते के आक्रामक और बेखौफ अंदाज को देखकर तेंदुआ वहां से खामोशी से वापस जाने में ही अपनी भलाई समझता है. राहत की बात यह रही कि इस साहसी भिड़ंत में कोई भी घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया.
गांवों में तेंदुए की दहशत और वन विभाग से पिंजड़ा लगाने की मांग: स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से मंझरा पूरब और आसपास के इलाकों में तेंदुए की लगातार हलचल देखी जा रही है. अब तेंदुए के सीधे घर के आंगन तक पहुँच जाने से पूरे इलाके के लोगों में भारी खौफ का माहौल बना हुआ है. गांव के लोगों को अपने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों की सुरक्षा की गहरी चिंता सताने लगी है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त तेज करने और तेंदुए को पकड़ने के लिए तुरंत पिंजड़ा लगाने की गुहार लगाई है.
वन विभाग रख रहा है नजर, लोगों से सतर्क रहने की अपील: बेलरायां वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की स्पेशल टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है. तेंदुए की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है. उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से सावधान रहने और खास तौर पर रात के समय अकेले घर से बाहर न निकलने की अपील की है. फिलहाल वफादार लैब्राडोर डॉग की समझदारी और बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हर किसी की जुबान पर है.
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