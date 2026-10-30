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लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ गया पालतू लैब्राडोर डॉग, देखें सीसीटीवी में कैद खूंखार शिकारी के भागने का वीडियो

घर के आंगन तक पहुंचा खूंखार तेंदुआ, वन विभाग से पिंजड़ा लगाने और गश्त बढ़ाने की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक हैरान कर देने वाला और दिलचस्प मामला सामने आया है. यहाँ जंगल का खूंखार शिकारी तेंदुआ जब एक घर के आंगन में दाखिल हुआ, तो सामने खड़े पालतू लैब्राडोर डॉग ने उसके सारे तेवर ढीले कर दिए.

आमतौर पर खूंखार तेंदुए को देखकर इंसान ही नहीं, बल्कि जंगल के बड़े-बड़े जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं. मगर इस घर में मौजूद पालतू कुत्ता बिना किसी डर के तेंदुए के ठीक सामने जाकर डट गया.

पालतू कुत्ते के आक्रामक तेवर देख उल्टे पांव लौटा तेंदुआ. (Video Credit: ETV Bharat) तेंदुए को भौंककर ललकारा और उल्टे पांव लौटने पर किया मजबूर: लैब्राडोर ने जोर-जोर से भौंकते हुए तेंदुए को इस कदर आक्रामक होकर ललकारा कि जंगल के इस बेखौफ शिकारी को आखिरकार उल्टे पांव पीछे लौटना पड़ा. तेंदुए और वफादार कुत्ते के बीच आमने-सामने हुए इस थ्रिलर मुकाबले का पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. अब यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यह पूरा वाकया उत्तर निघासन वन रेंज के अंतर्गत आने वाले मंझरा पूरब गांव का है. तड़के 4 बजे दबे पांव घर में दाखिल हुआ था खूंखार तेंदुआ: मिली जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार तड़के करीब 4:05 बजे गांव के रहने वाले गुरसाहेब सिंह के घर में एक तेंदुआ चुपके से घुस आया. सीसीटीवी फुटेज में साफ़ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ बेहद सावधानी से दबे पांव आंगन में कदम रखता है और आसपास का माहौल भांपने लगता है. इसी दौरान घर की रखवाली कर रहे लैब्राडोर डॉग की नजर अचानक उस बिना बुलाए मेहमान पर पड़ जाती है. कुत्ता बिना किसी झिझक के तेंदुए की ओर तेजी से बढ़ता है और जोर-जोर से भौंकना शुरू कर देता है.