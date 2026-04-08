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लखीमपुर खीरी: खंभार खेड़ा चीनी मिल में हादसा; ऊंचाई से गिरकर हेड फिटर की मौत, परिजनों का हंगामा

इसके बाद सुशील अवस्थी के परिजन नाराज हो गये और उन्होंने मिल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हेड फिटर सुशील अवस्थी वर्ष 2006 से मिल में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, खंभार खेड़ा चीनी मिल में बुधवार को एक हादसा हो गया. मिल में काम करने वाले 59 वर्षीय हेड फिटर सुशील अवस्थी उर्फ मुन्ना की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम: हादसे के वक्त सुशील अवस्थी मिल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. मिल कर्मचारियों द्वारा उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से शव को पोस्टमार्टम हाउस स्थित मोर्चरी में रखवा दिया गया. परिजनों का आरोप है कि मिल प्रशासन ने उन्हें इस बड़े हादसे की जानकारी समय पर नहीं दी.

सुरक्षा उपकरणों के अभाव का आरोप: हादसे ने तब तूल पकड़ा जब मोर्चरी के कर्मचारियों द्वारा सूचना मिलने पर परिजन वहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. सुशील अवस्थी के भतीजे शशांक अवस्थी ने मिल प्रबंधन पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यदि चाचा को सेफ्टी उपकरण दिए गए होते, तो यह जानलेवा हादसा नहीं होता. परिजनों का कहना है कि उन्हें सूचना तब मिली जब शव मोर्चरी में रखा जा चुका था, जिससे वे बेहतर इलाज की व्यवस्था भी नहीं कर सके. इस कथित लापरवाही को लेकर परिजनों में मिल प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई: आक्रोशित परिजनों ने सदर कोतवाली पहुंचकर चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ लिखित तहरीर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के अनुसार, तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

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