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लखीमपुर में संत असंग देव के प्रोग्राम में स्वतंत्र देव बोले- "मोदी-योगी को छोड़ दिया तो माथे पर टीका नहीं बचेगा"

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जातिवाद और परिवारवाद छोड़कर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने पर ज़ोर दिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील क्षेत्र स्थित कबीरधाम आश्रम में राष्ट्रीय संत असंग देव के 60वें अवतरण दिवस के अंतिम दिन धर्म, राष्ट्रवाद और कानून-व्यवस्था को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हुई. बुधवार को हुए कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए.

मंच से स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी-योगी सरकार का जिक्र करते हुए कहा, "अगर मोदी-योगी को छोड़ दिया तो माथे पर टीका नहीं बचेगा." वहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय अपराधी पुलिस से नहीं डरते थे, बल्कि पुलिस अपराधियों से डरती थी.

लोगों को संबोधित करते जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) 26 अक्टूबर से चल रहा था तीन दिवसीय कार्यक्रम: गोला गोकर्णनाथ तहसील क्षेत्र के अलीगंज रोड पर मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम आश्रम में राष्ट्रीय संत असंग देव के 60वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय कार्यक्रम 26 अक्टूबर से चल रहा था. बुधवार को कार्यक्रम के अंतिम दिन भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चार्टर प्लेन से पहुंचे. कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी और क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. स्वतंत्र देव सिंह ने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने की अपील की: जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में लोगों से जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने मोदी-योगी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा और उनके बीच भरोसा बनाए रखने में सरकार की अहम भूमिका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश में भी कोई भारतीय बच्चा फंस जाता है तो उसे वापस लाने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने श्रीनगर में तिरंगा फहराने का जिक्र करते हुए भी राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने की बात कही. सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने की भी दी नसीहत: स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि चबूतरे बनाकर रास्तों पर कब्जा नहीं करना चाहिए और नालियों व पोखरों की जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त रखना चाहिए. उन्होंने बच्चों को पढ़ाने और शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत पर भी जोर दिया. उनके संबोधन में राष्ट्रवाद, कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. वीआईपी दिग्गजों के आगमन पर अली गंज रोड पर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)