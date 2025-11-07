लखीमपुर खीरी में शराब पीने के विवाद में चचेरे भाई को चाकू से गोद कर मार डाला
सदर कोतवाली क्षेत्र की हाथीपुर उत्तरी हरिजन बस्ती में गुरुवार रात हुई सनसनीखेज वारदात, दोनों दिल्ली में करते थे काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 11:46 AM IST
लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली क्षेत्र की हाथीपुर उत्तरी हरिजन बस्ती में गुरुवार रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी गई. युवक दिल्ली में काम करता था और दीपावली की छुट्टी में घर आने के बाद यहीं रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पवन गौतम ने बताया कि पहाड़ियापुर थाना क्षेत्र धौरहरा निवासी रंजीत कुमार (25) पुत्र प्रताप और आरोपी अभय भास्कर (22) पुत्र सरोज भास्कर कुछ समय पहले तक दिल्ली में साथ काम करते थे. रंजीत कुमार दिल्ली में हीरो कंपनी में स्वीपर के पद पर कार्यरत था. अभय हाल ही में रंजीत के साथ रोजगार के लिए दिल्ली गया था.
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बीते 21 अगस्त को अभय दिल्ली से घर लौट आया था. इसके बाद दीपावली की छुट्टी में रंजीत घर आयाथा. अभय का लखीमपुर शहर के हाथीपुर उत्तरी हरिजन बस्ती में एक मकान है. जहां वह कभी कभी आता-जाता रहता था. गुरुवार को दोनों एक ही बाइक से लखीमपुर शहर पहुंचे. जहां दोनों ने हाथीपुर उत्तरी स्थित अभय के मकान पर बैठकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और विवाद के दौरान अभय ने रंजीत पर चाकू से कई वार कर दिए. जिसमें रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
