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लखीमपुर खीरी: बारिश के कारण आबादी में पहुंचे अजगर और मगरमच्छ, लोगों मे दहशत

कोठिया गांव से विशालकाय अजगर पकड़ा गया: सूचना मिलते ही मझगई वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. दूसरी घटना उत्तर निघासन वन रेंज के बनबीरपुर गांव की है, जहां मंगलवार सुबह करीब चार बजे तिकुनिया जिम जा रहे युवकों को सड़क पर एक मगरमच्छ टहलता दिखाई दिया. युवकों ने उसका वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पहली घटना मझगई वन रेंज के अंतर्गत कोठिया गांव की है, जहां खेतों में काम कर रहे किसानों की नजर एक विशालकाय अजगर पर पड़ी. अजगर को देखते ही खेतों में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले में मानसूनी बारिश के चलते जंगलों, नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ने से वन्यजीव लगातार आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं. बुधवार को सामने आई तीन अलग-अलग घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी.

सड़क पर टहलते दिखा मगरमच्छ: वीडियो में मगरमच्छ के साथ सड़क पर घूम रहे दो सियार भी दिखाई दे रहे हैं, जो मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख भाग खड़े होते हैं. शोर मचाने पर मगरमच्छ पास के काली माता मंदिर के समीप एक तालाब में चला गया. तीसरी घटना भीरा वन रेंज के ग्राम पंचायत मंझोरा के मजरा कचनारा गांव की है, जहां एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर सड़क पर आ गया. स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

कचनारा-दौलतापुर गांव में मगरमच्छ का खौफ: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से यह मगरमच्छ कचनारा और दौलतापुर के बीच तालाबों, नदी किनारों और आबादी वाले इलाकों में लगातार देखा जा रहा है. उनका दावा है कि मगरमच्छ कई कुत्तों और आवारा पशुओं को अपना शिकार भी बना चुका है. इसके चलते बच्चे और ग्रामीण तालाबों तथा सुनसान रास्तों पर जाने से डर रहे हैं. वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन गहरे पानी और कीचड़ का फायदा उठाकर वह हर बार निकल भागा.

वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई: विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों से किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है. मझगई वन रेंज के रेंजर अंकित कुमार ने बताया बारिश के दौरान जंगलों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ने से अजगर, मगरमच्छ समेत अन्य वन्यजीव सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं. कोठिया गांव से मिले अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है. लोगों से अपील है कि किसी भी वन्यजीव को देखकर उसके पास न जाएं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

वन रेंजर ने वीडियो का लिया संज्ञान, जांच शुरू: उत्तर निघासन वन रेंज क्षेत्र के बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया बनबीरपुर गांव का वायरल वीडियो संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जा रही है और वन विभाग की टीम को मौके पर निगरानी के लिए भेजा गया है. बारिश के मौसम में मगरमच्छ और अन्य वन्यजीव जलभराव वाले क्षेत्रों से बाहर निकल सकते हैं. ऐसे में लोग सतर्क रहें और किसी भी स्थिति में उन्हें छेड़ने या पकड़ने का प्रयास न करें.

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