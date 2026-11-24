लखीमपुर खीरी: वैन और ट्रक की सीधी भिड़ंत, 4 की मौत, 6 लोग घायल
मरने वालों में पिता-पुत्र भी शामिल, परिजनों में मचा कोहराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:43 PM IST
लखीमपुर खीरी: निघासन मार्ग पर खंभारखेड़ा चीनी मिल के सामने बीती देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने हुई भिड़ंत ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली. मृतकों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं. हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं. सभी निघासन लौट रहे थे. पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है.
पुलिस के मुताबिक, यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के खंभारखेड़ा चीनी मिल के सामने हुआ. निघासन की ओर से आ रहे ट्रक की सीधी भिड़ंत वैन से हुई. हादसे में वैन सवार 30 वर्षीय पप्पू पुत्र जगन्नाथ निवासी कटहा, जगन्नाथ, अजय पुत्र गोविंद निवासी अदलाबाद और बहादुर पुत्र गोबरे की मौत हो गई. वहीं प्रयास, नवल किशोर, राज किशोर, सनोज, अतुल कुमार और कमलेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
परिजन गोविंद ने बताया कि अजय अपने चचेरे भाई के साथ दवा लेने लखनऊ गया था. लखनऊ से ट्रेन के जरिए वह लखीमपुर पहुंचा था. इसके बाद घर लौटने के लिए मेला मैदान चौराहे से वैन में सवार हुआ. वैन में चालक समेत 10 लोग सवार थे.
जान गंवाने वाले बहादुर के बेटे आलोक कुमार ने बताया कि वह एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है. फिजिकल की तैयारी के लिए गाजियाबाद था. इसी दौरान सूचना मिली कि उनके पिता बहादुर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बाद में उन्हें पिता की मौत की जानकारी मिली.
हादसे ने पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नवंबर में यातायात माह चल रहा है. इसके बावजूद एक वैन में 10 लोग सवार थे. बड़ा सवाल यह है कि लखीमपुर के मेला मैदान चौराहे से सवारियां भरने के बाद वैन निघासन रोड पर कैसे पहुंची? रास्ते में मेला मैदान पुलिस चौकी की पिकेट और महेवागंज पुलिस चौकी भी पड़ती है.
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस हादसे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. वाहनों और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है.
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