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लखीमपुर खीरी: वैन और ट्रक की सीधी भिड़ंत, 4 की मौत, 6 लोग घायल

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: निघासन मार्ग पर खंभारखेड़ा चीनी मिल के सामने बीती देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने हुई भिड़ंत ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली. मृतकों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं. हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं. सभी निघासन लौट रहे थे. पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है.

लखीमपुर खीरी में हादसा (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के खंभारखेड़ा चीनी मिल के सामने हुआ. निघासन की ओर से आ रहे ट्रक की सीधी भिड़ंत वैन से हुई. हादसे में वैन सवार 30 वर्षीय पप्पू पुत्र जगन्नाथ निवासी कटहा, जगन्नाथ, अजय पुत्र गोविंद निवासी अदलाबाद और बहादुर पुत्र गोबरे की मौत हो गई. वहीं प्रयास, नवल किशोर, राज किशोर, सनोज, अतुल कुमार और कमलेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हुए हैं.