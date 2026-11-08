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दीपावली पर मुफ्त गैस का दावा "फुस्स"; घंटों कतार में लगने के बावजूद उज्ज्वला लाभार्थियों को नहीं मिला सिलिंडर

मुफ्त उज्ज्वला सिलिंडर लेने पहुंचे लाभार्थी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : दीपावली पर उज्ज्वला योजना का मुफ्त सिलिंडर मिलने का दावा लाभार्थियों के लिए जी का जंजाल बन गया. निघासन के बम्हनपुर चौराहे स्थित भारत गैस एजेंसी पर घंटों इंतजार और लाइन में खड़े रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा. एजेंसी के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई थी. कई लोग सुबह छह बजे से ही लाइन में लग गए थे.

मुफ्त गैस रिफिल का दावा "फुस्स" (Video Credit : ETV Bharat) मुर्गाहा गांव निवासी हीरालाल ने बताया कि सुबह करीब छह बजे गैस एजेंसी पर पहुंच गए थे. घंटों इंतजार के बावजूद शाम तक सिलिंडर नहीं मिल पाया है. अगले दिन दीपावली है और घर में त्योहार की तैयारियां करनी हैं, लेकिन पूरा दिन गैस एजेंसी की लाइन में निकल चुका है. गैसे मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है. एजेंसी के बाहर मौजूद अधिकांश लोगों की यही शिकायत थी.