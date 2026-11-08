दीपावली पर मुफ्त गैस का दावा "फुस्स"; घंटों कतार में लगने के बावजूद उज्ज्वला लाभार्थियों को नहीं मिला सिलिंडर
लखीमपुर में दीपावली पर उज्ज्वला परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देने का दावा किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 2:27 PM IST
लखीमपुर खीरी : दीपावली पर उज्ज्वला योजना का मुफ्त सिलिंडर मिलने का दावा लाभार्थियों के लिए जी का जंजाल बन गया. निघासन के बम्हनपुर चौराहे स्थित भारत गैस एजेंसी पर घंटों इंतजार और लाइन में खड़े रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा. एजेंसी के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई थी. कई लोग सुबह छह बजे से ही लाइन में लग गए थे.
मुर्गाहा गांव निवासी हीरालाल ने बताया कि सुबह करीब छह बजे गैस एजेंसी पर पहुंच गए थे. घंटों इंतजार के बावजूद शाम तक सिलिंडर नहीं मिल पाया है. अगले दिन दीपावली है और घर में त्योहार की तैयारियां करनी हैं, लेकिन पूरा दिन गैस एजेंसी की लाइन में निकल चुका है. गैसे मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है. एजेंसी के बाहर मौजूद अधिकांश लोगों की यही शिकायत थी.
गैस एजेंसी के बाहर मौजूद संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आम उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रखा गया है. रसूखदार लोगों को बिना लाइन के गैस सिलिंडर दिए जा रहे हैं. भीड़ के बावजूद एजेंसी प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त काउंटर, टोकन व्यवस्था या व्यवस्थित वितरण की तैयारी नहीं की गई है. जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह से शाम करीब पांच बजे तक केवल 180 गैस सिलिंडर ही वितरित किए गए हैं.
वहीं उपभोक्ताओं ने एजेंसी की कार्यशैली पर कैश एंड कैरी छूट को लेकर उठाया. आरोप है कि स्वयं सिलिंडर लेने के बावजूद उन्हें निर्धारित छूट का लाभ नहीं दिया गया. तेल कंपनियों की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित परिस्थितियों में स्वयं सिलिंडर लेने वाले ग्राहक को लागू कैश एंड कैरी रिबेट मिलना चाहिए.
जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने बताया कि गैस वितरण को लेकर आई शिकायतों की जानकारी जुटाई जा रही है. उपभोक्ताओं को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने और शिकायतों की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : कनेक्शन LPG का, फिर भी 50% ग्रामीण लकड़ी-कोयले में बनाते खाना; 53% को होम डिलीवरी नहीं
यह भी पढ़ें : उज्ज्वला लाभार्थियों की 'Happy Holi': CM योगी ने दी बड़ी सौगात,1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को Free सिलेंडर