लखीमपुर खीरी को रोडवेज का तोहफा; कानपुर के लिए सीधी बस सेवा शुरू
पहले लोगों को सीतापुर या लखनऊ होकर करना पड़ता था सफर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 6:38 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले से कानपुर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. लंबे इंतजार के बाद परिवहन विभाग ने डायरेक्ट बस सेवा शुरू कर दी है, जिससे अब यात्रियों को बीच में शहर बदलने की झंझट से मुक्ति मिल गई है.
लखीमपुर खीरी के रोडवेज डिपो से अब कानपुर के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है. पहले इस रूट पर कोई भी डायरेक्ट बस या ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते यात्रियों को सीतापुर या लखनऊ होकर सफर करना पड़ता था. इससे समय के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च भी बढ़ जाता था.
अब परिवहन विभाग ने यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए दो नई बसों का संचालन शुरू किया है. इनमें से पहली बस दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर और दूसरी बस दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर लखीमपुर से कानपुर के लिए रवाना होगी. यह दोनों बसें प्रतिदिन संचालित की जाएंगी, जिससे यात्रियों को नियमित सुविधा मिल सकेगी. यह दोनों बसे लखीमपुर खीरी डिपो की हैं.
इस नई सेवा का सबसे अधिक फायदा छात्रों और व्यापारियों को मिलने की उम्मीद है, जो अक्सर पढ़ाई और व्यापारिक कार्यों के लिए कानपुर आते-जाते रहते हैं. पहले उन्हें दूसरे शहरों लखनऊ, सीतापुर के जरिए सफर करना पड़ता था, जिससे काफी समय बर्बाद होता था. अब सीधी बस सेवा मिलने से उनका समय और पैसा दोनों बचेगा.
रोडवेज डिपो प्रभारी सहदेव सिंह ने बताया कि अब तक लखीमपुर से कानपुर जाने के लिए कोई सीधा साधन नहीं था, लेकिन यात्रियों की जरूरत को देखते हुए दो बसों का संचालन शुरू किया गया है. ये बसें नॉन स्टॉप डायरेक्ट कानपुर जाएंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी.
यह भी बताया कि प्रति यात्री किराया 345 रुपये निर्धारित किया गया है, जो इस दूरी के हिसाब से किफायती माना जा रहा है. विभाग का मानना है कि इस सेवा से यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और रोडवेज की आय में इजाफा होगा.
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