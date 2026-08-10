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लखीमपुर खीरी : 8 दिन में चौथा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

पिंजरे में कैद तेंदुआ. ( Photo Credit : ETV Bharat )