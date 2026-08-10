लखीमपुर खीरी : 8 दिन में चौथा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
लखीमपुर खीरी के लट्ठौहा गांव में लगाए पिंजरे में फंसा तेंदुआ. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़े जाने की तैयारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:10 AM IST
लखीमपुर खीरी : दुधवा के जंगल से निकलकर गन्ने के खेतों और आबादी के आसपास डेरा जमाए बैठे तेंदुओं के खौफ के बीच उत्तर निघासन वन रेंज के लट्ठौहा बीट के गांव में रविवार रात एक खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में ले लिया. कई दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से सहमे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
बताया गया कि लट्ठौहा गांव में तेंदुए की लगातार गतिविधियां सामने आने के बाद वन विभाग ने लक्खा सिंह के घर के पास पिंजरा लगाया था. रविवार रात तेंदुआ बकरी के शिकार के लालच में पिंजरे तक पहुंचा और उसमें फंस गया. पिंजरे में तेंदुए के कैद होने की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.
रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि लट्ठौहा गांव में तेंदुए की गतिविधियां लगातार सामने आ रही थीं. इसी को देखते हुए लक्खा सिंह के घर के पास पिंजरा लगाया गया था. रविवार रात करीब आठ बजे तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया था. पिछले आठ दिनों में उत्तर निघासन क्षेत्र में यह चौथा तेंदुआ पकड़ा गया है.
बता दें, इस इलाके में तेंदुए के हमलों ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं. 25 मार्च को फुटहा फार्म में सात वर्षीय सिमरन को तेंदुआ घर में घुसकर उठा ले गया था. परिजनों के सामने हुई इस घटना के बाद बच्ची का शव करीब 600 मीटर दूर खेत से बरामद हुआ था. घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
18 अप्रैल को नया पुरवा गांव में चार वर्षीय दिलशाद की तेंदुए के हमले में मौत की रिपोर्ट सामने आई. अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सहिंजना गांव की 32 वर्षीय संध्या देवी को भी तेंदुआ घर के बाहर चारपाई से खींच ले गया था. उनकी भी जान चली गई थी. इन घटनाओं के बाद क्षेत्र के कई गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है.
बहरहाल लट्ठौहा गांव में तेंदुए के पकड़े जाने ग्रामीणों के लिए थोड़ी राहत की खबर है. हालांकि वन विभाग के सामने चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से निकलकर आबादी की ओर आने वाले अन्य तेंदुओं की निगरानी और उन्हें सुरक्षित जंगल में वापस पहुंचाने के लिए अभियान लगातार जारी रहना चाहिए.
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