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खबर का असर: लखीमपुर में बाढ़ के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, नाव में सवार होकर गांव पहुंचे CMO

इसके तुरंत बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता खुद स्वास्थ्य टीम के साथ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी की बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता अब मैदान में दिखाई देने लगी है. रिपोर्ट में दूषित पानी, मच्छरों और बीमारियों के खतरे को प्रमुखता से उठाया गया था.

नाव पर सवार होकर रेहरिया खुर्द गांव पहुंचे सीएमओ: शनिवार को सीएमओ नाव पर सवार होकर शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित रेहरिया खुर्द गांव पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया. सीएमओ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकहा के अधीक्षक डॉ. रामू सिंह भी मौजूद रहे. गांव में पानी भरा होने के बावजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का हाल जाना.

रेहरिया खुर्द गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा: सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने खुद जानी ग्रामीणों की हकीकत. (Photo Credit: ETV Bharat)

गांव में बांटी जा रही क्लोरीन की गोलियां और दवाएं: निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दवाओं का वितरण करती हुई मिली. बाढ़ के बाद होने वाले बुखार, खांसी, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए दवाएं दी जा रही हैं. वहीं दूषित पानी से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों को क्लोरीन की गोलियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इलाके में विशेष स्वास्थ्य चौकी भी बना दी गई है.

लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों का खतरा: स्वास्थ्य टीम बांट रही क्लोरीन की गोलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग ने दी उबला पानी इस्तेमाल करने की सलाह: ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी लगातार गांव के संपर्क में हैं और बचाव के उपाय समझा रहे हैं. अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि बाढ़ के दौरान दूषित पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. केवल सरकारी हैंडपंप के पानी का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर पानी को अच्छी तरह उबालकर ही पिएं. सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने कहा कि विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है और सभी जरूरी दवाओं का पर्याप्त इंतजाम कर लिया गया है.

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