लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद, अब भी कई घूम रहे आजाद
बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से एक तेंदुआ ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:40 AM IST
लखीमपुर खीरी/बहराइच : बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बना तेंदुआ सोमवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. भूलनपुर गांव के पास गन्ने के खेत में लगे पिंजरे में मंगलवार सुबह तेंदुए को देख ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. तेंदुआ पकड़े जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. हालांकि क्षेत्र में अन्य तेंदुए होने की चर्चा है.
बेलरायां वन रेंज के भिड़ौरी क्षेत्र स्थित भूलनपुर गांव के आसपास बीते कई दिनों से तेंदुए की लगातार चहलकदमी देखी जा रही थी. खेतों और आबादी के नजदीक उसकी मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था. लोगों ने कई बार वन विभाग को तेंदुए की गतिविधियों की जानकारी दी. इसके बाद वन विभाग ने विभिन्न स्थानों पर पिंजरे लगाए थे. मंगलवार को सुबह भूलनपुर गांव के पास गन्ने के खेत में लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद मिला.
वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी. इसे ध्यान में रखते हुए कई पिंजरे लगाए गए थे. मंगलवार सुबह भूलनपुर गांव से तेंदुआ के पिंजरे में फंसने की सूचना मिली थी. तेंदुए को बेलरायां वन रेंज कार्यालय लाया जाएगा. जहां स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य औपचारिकताओं के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे उपयुक्त एवं सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.
बहराइच में बाघ ने बाइकसवार दंपती पर किया हमला, महिला की हालत गंभीर
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग में बिछिया बैरियर के पास बाइकसवार दंपती पर बाघ के हमला करने की घटना हुई है. बाघ के हमले में दंपती गंभीर रूप से घायल हुए हैं. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद से इलाके में दहशत है.
कारीकोट नरायनताड़ा की रहने वाली सुशीला अपने पति जनार्दन के साथ बाइक से मिहींपुरवा की तरफ जा रही थीं. बाइक बिछिया बैरियर से महज 100 मीटर दूर पुलिया के पास झाड़ियों से निकले बाघ ने बाइक पर हमला कर दिया. हमले से सुशीला बाइक से नीचे गिर गईं और बाघ उन पर झपट पड़ा. यह देख जनार्दन ने राहगीरों की मदद से किसी तरह बाघ को भगाया. इसके बाद लहूलुहान सुशीला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहींपुरवा में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है.
वहीं कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में ही गिरिजापुरी बिछिया मार्ग पर बाइकसवार मैसर अली (45) व विजय सिंह (52) पर तेंदुए ने हमला कर दिया. दोनों बड़ी हिम्मत से तेंदुए से मुकाबला किया और तेंदुए को भगाया. हालांकि इस संघर्ष में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए. इसके बाद परिजनों ने दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि वन्यजीवों के हमलों को देखते हुए जल्द ही पिंजरा लगाया जाएगा. बताया जा रहा कि मादा तेंदुआ अपने दो शावकों संग घूम रही थी.
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