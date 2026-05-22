लखीमपुर खीरी में आतंक का पर्याय बना खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद, अब भी कई घूम रहे बाहर
निघासन तहसील क्षेत्र में बेलरायां वन रेंज के कटैला फार्म मुर्तिहा गांव समेत कई दिनों से कर रहा था चहलकदमी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:10 AM IST
लखीमपुर खीरी : निघासन तहसील क्षेत्र अंतर्गत बेलरायां वन रेंज के कटैला फार्म मुर्तिहा गांव में कई दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बना तेंदुआ वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में कैद हो गया है. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि वन विभाग ने अब भी कई अन्य तेंदुओं की मौजूदगी क्षेत्र में होने की बात कही है.
जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से कटैला फार्म, मुर्तिहा गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुए की लगातार चहलकदमी देखी जा रही थी. ग्रामीणों का कहना था कि तेंदुआ रात के समय खेतों, बागों और आबादी के पास दिखाई दे रहा था. जिससे लोग खेती बाड़ी आदि कार्य नहीं कर पा रहे थे. सूरज ढलते ही ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे. बीते दिनों में तेंदुए ने कई मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया था. लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने इलाके में विशेष निगरानी शुरू की और करीब 10 पिंजड़े लगाए गए थे.
बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि वन विभाग की रणनीति सफल रही और एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है. हालांकि वन विभाग की टीम अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. टीम के सदस्यों ने इलाके में अब भी अन्य तेंदुओं की मौजूदगी की आशंका जताई है. ऐसे में 9 पिंजड़े अभी विभिन्न स्थानों पर लगे हुए हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है. वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं. पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन रेंज कार्यालय लाने की तैयारी चल रही है. उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा.
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