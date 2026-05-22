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लखीमपुर खीरी में आतंक का पर्याय बना खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद, अब भी कई घूम रहे बाहर

लखीमपुर खीरी : निघासन तहसील क्षेत्र अंतर्गत बेलरायां वन रेंज के कटैला फार्म मुर्तिहा गांव में कई दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बना तेंदुआ वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में कैद हो गया है. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि वन विभाग ने अब भी कई अन्य तेंदुओं की मौजूदगी क्षेत्र में होने की बात कही है.



खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit : ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से कटैला फार्म, मुर्तिहा गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुए की लगातार चहलकदमी देखी जा रही थी. ग्रामीणों का कहना था कि तेंदुआ रात के समय खेतों, बागों और आबादी के पास दिखाई दे रहा था. जिससे लोग खेती बाड़ी आदि कार्य नहीं कर पा रहे थे. सूरज ढलते ही ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे. बीते दिनों में तेंदुए ने कई मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया था. लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने इलाके में विशेष निगरानी शुरू की और करीब 10 पिंजड़े लगाए गए थे.