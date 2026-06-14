लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ दुधवा जंगल में छोड़ा गया; चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, कई मवेशियों को बना चुका था शिकार
बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 4:15 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के बेलरायां वन रेंज के अंतर्गत भेड़ौरी गांव और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ अब अपने प्राकृतिक आवास में पहुंच गया है. ग्रामीणों और मवेशियों को निशाना बना रहे इस तेंदुए को वन विभाग ने बीते 10 जून को विशेष अभियान चलाकर पिंजरे में कैद किया था. चिकित्सकीय परीक्षण के बाद अब उसे दुधवा टाइगर रिजर्व के कैमूर वन प्रभाग के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया है.
तेंदुए की मौजूदगी से भेड़ौरी सहित आस-पास के गांवों में भय का माहौल बना हुआ था. ग्रामीण शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे और अपने मवेशियों को लेकर भी चिंतित रहते थे. कई पशुओं को अपना शिकार बना चुके इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए थे और लगातार निगरानी की जा रही थी. आखिरकार 10 जून को वन विभाग की मेहनत रंग लाई और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया.
तेंदुए को पकड़ने के बाद वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया. जांच में तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ पाया गया. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का निर्णय लिया गया. वन विभाग की टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तेंदुए को दुधवा टाइगर रिजर्व के कैमूर वन प्रभाग के घने जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया.
बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि भेड़ौरी क्षेत्र से पकड़े गए तेंदुए का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था. स्वास्थ्य परीक्षण में वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, जिसके बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया है. हालांकि ग्रामीणों की ओर से लगातार अन्य स्थानों पर भी तेंदुए दिखाई देने की सूचनाएं मिल रही हैं. इसे देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए हैं और हमारी टीमें लगातार कॉम्बिंग तथा निगरानी कर रही हैं.
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं तेंदुए या किसी अन्य वन्यजीव की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें. साथ ही रात के समय अकेले खेतों या जंगल की ओर न जाएं तथा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखें.
यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद, अब भी कई घूम रहे आजाद