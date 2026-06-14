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लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ दुधवा जंगल में छोड़ा गया; चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, कई मवेशियों को बना चुका था शिकार

लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ दुधवा जंगल में छोड़ा गया ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के बेलरायां वन रेंज के अंतर्गत भेड़ौरी गांव और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ अब अपने प्राकृतिक आवास में पहुंच गया है. ग्रामीणों और मवेशियों को निशाना बना रहे इस तेंदुए को वन विभाग ने बीते 10 जून को विशेष अभियान चलाकर पिंजरे में कैद किया था. चिकित्सकीय परीक्षण के बाद अब उसे दुधवा टाइगर रिजर्व के कैमूर वन प्रभाग के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया है. लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ दुधवा जंगल में छोड़ा गया (Video credit: ETV Bharat)

तेंदुए की मौजूदगी से भेड़ौरी सहित आस-पास के गांवों में भय का माहौल बना हुआ था. ग्रामीण शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे और अपने मवेशियों को लेकर भी चिंतित रहते थे. कई पशुओं को अपना शिकार बना चुके इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए थे और लगातार निगरानी की जा रही थी. आखिरकार 10 जून को वन विभाग की मेहनत रंग लाई और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया.