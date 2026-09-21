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महिला टीचर को क्लास से बाहर बुलाकर मारी गोली, फिर युवक ने खुद को भी किया शूट

महिला शिक्षिका के पीछे पहुंचा युवक, दूसरी मंजिल से नीचे लाया फिर मारी गोली ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: सदर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुरा कोठी चौराहे के पास स्थित चिल्ड्रेंस एकेडमी स्कूल में सोमवार को अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने पर पढ़ाई कर रहे बच्चों में चीख-पुकार मच गई. स्कूल की दूसरी मंजिल पर बच्चों को पढ़ा रही 26 साल की शिक्षिका निशात फातिमा को एक युवक स्कूल के अंदर से ग्राउंड फ्लोर तक लेकर आया और वहां गोली मार दी. इसके बाद युवक ने भी अपनी कनपटी पर गोली मार ली. दोनों की मौके पर मौत हो गई. जानकारी के अनुसार हमलावर सऊद अंसारी बैग में असलहा लेकर स्कूल पहुंचा था. वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा और निशात फातिमा का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर बरामदे में ले आया. इसके बाद दोनों नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. बच्चों को सुरक्षित घर छोड़ा गया. (Photo Credit; ETV Bharat) इसी दौरान सऊद ने बैग से गन निकाला और निशात फातिमा पर लगातार 3 गोलियां चला दीं. गोली लगते ही शिक्षिका जमीन पर गिर पड़ी. इसके बाद सऊद ने खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.