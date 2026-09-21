महिला टीचर को क्लास से बाहर बुलाकर मारी गोली, फिर युवक ने खुद को भी किया शूट
स्कूल के अंदर अचानक हुई फायरिंग से बच्चों और शिक्षकों में अफरा-तफरी मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 2:49 PM IST
लखीमपुर खीरी: सदर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुरा कोठी चौराहे के पास स्थित चिल्ड्रेंस एकेडमी स्कूल में सोमवार को अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने पर पढ़ाई कर रहे बच्चों में चीख-पुकार मच गई. स्कूल की दूसरी मंजिल पर बच्चों को पढ़ा रही 26 साल की शिक्षिका निशात फातिमा को एक युवक स्कूल के अंदर से ग्राउंड फ्लोर तक लेकर आया और वहां गोली मार दी. इसके बाद युवक ने भी अपनी कनपटी पर गोली मार ली. दोनों की मौके पर मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार हमलावर सऊद अंसारी बैग में असलहा लेकर स्कूल पहुंचा था. वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा और निशात फातिमा का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर बरामदे में ले आया. इसके बाद दोनों नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
इसी दौरान सऊद ने बैग से गन निकाला और निशात फातिमा पर लगातार 3 गोलियां चला दीं. गोली लगते ही शिक्षिका जमीन पर गिर पड़ी. इसके बाद सऊद ने खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं स्कूल के अंदर अचानक हुई फायरिंग से बच्चों और शिक्षकों में अफरा-तफरी मच गई. कई बच्चे डर के मारे चीखने लगे. स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. टीम मौके पर पहुंची स्कूल की बिल्डिंग को खाली कराया और बच्चों को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया.
घटना के बाद स्कूल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. सूचना मिलते ही एसपी डॉ. ख्याति गर्ग, एएसपी पवन गौतम और सीओ सिटी विवेक तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ स्कूल स्टाफ से पूछताछ की. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
आखिर स्कूल में असलहा लेकर कैसे पहुंचा युवक? अब जांच का अहम बिंदु यह भी है कि सऊद अंसारी असलहा लेकर स्कूल के अंदर कैसे पहुंचा और निशात फातिमा को क्लास से बाहर लाकर गोली मारने के पीछे क्या वजह थी. पुलिस CCTV फुटेज, स्कूल स्टाफ और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.
एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि स्कूल में लगे सभी CCTV कैमरों की जांच की जा रही है. घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
ये भी पढ़ें- 5 साल बाद ससुराल लौटी बहू ने दाल में मिलाया जहर, ससुर-बेटे समेत 4 गंभीर