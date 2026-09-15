ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में लगेगा बड़ा रोजगार मेला, 15 से अधिक कंपनियां युवाओं को देंगी नौकरी का मौका

लखीमपुर खीरी में 15 से ज्यादा निजी कंपनियां 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराएंगी.

Photo Credit: ETV Bharat
रॉयल प्रूडेंस डिग्री कॉलेज में पहुंचेगी 15 से ज्यादा कंपनियां: 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक को मिलेगी नौकरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बुधवार 16 सितंबर का दिन बेहद खास होने वाला है. जिले में लगने जा रहे रोजगार मेले में एक ही छत के नीचे 15 से अधिक निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी.

खास बात यह है कि नौकरी के लिए केवल डिग्रीधारी होना जरूरी नहीं होगा. 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के युवा अपनी योग्यता के मुताबिक अलग-अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

जानकारी देतीं सेवायोजन अधिकारी साक्षी डांगुर. (Video Credit: ETV Bharat)

रॉयल प्रूडेंस कॉलेज में सुबह 10 बजे से शुरू होगी प्रक्रिया: लखीमपुर खीरी जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से सीतापुर रोड स्थित रॉयल प्रूडेंस डिग्री कॉलेज परिसर में इस मेले की व्यवस्था की गई है. यह मेला सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा. इसमें निजी क्षेत्र की 15 से अधिक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि सीधे युवाओं का इंटरव्यू लेंगे. इन कंपनियों में अशोक लेलैंड, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, स्टार ग्रुप ऑफ मैनपावर और धन वर्षा बायोटेक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.

11 से 25 हजार रुपये तक मिलेगा मासिक वेतन: रोजगार मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभ्यर्थियों को अलग-अलग कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. युवा अपनी योग्यता और अनुभव के मुताबिक उपलब्ध पदों के लिए तुरंत आवेदन कर सकेंगे. मेले में शामिल होने वाले पदों के लिए 11 हजार से 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन तय किया गया है. हालांकि वास्तविक वेतन पद, कंपनी, योग्यता और चयनित अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर तय होगा.

बायोडाटा और जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य: रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं. इसमें 10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक और तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के साथ-साथ युवतियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा. मेले में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रों की फोटो कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे. जिला सेवायोजन अधिकारी साक्षी डांगुर ने युवाओं को सेवायोजन पोर्टल पर समय से पंजीकरण कराने और सभी दस्तावेज साथ लाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें- इंजीनियर्स डे: भारतीय तकनीकी शिक्षा पर बढ़ रहा विदेशियों का भरोसा, बीते तीन सालों के मुकाबले IIT BHU में सबसे ज्यादा एडमिशन

TAGGED:

LAKHIMPUR KHERI NEWS
LAKHIMPUR ROZGAR MELA
JOB OPPORTUNITIES UP
DISTRICT EMPLOYMENT OFFICE
EMPLOYMENT FAIR LAKHIMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.