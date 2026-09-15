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लखीमपुर खीरी में लगेगा बड़ा रोजगार मेला, 15 से अधिक कंपनियां युवाओं को देंगी नौकरी का मौका

खास बात यह है कि नौकरी के लिए केवल डिग्रीधारी होना जरूरी नहीं होगा. 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के युवा अपनी योग्यता के मुताबिक अलग-अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बुधवार 16 सितंबर का दिन बेहद खास होने वाला है. जिले में लगने जा रहे रोजगार मेले में एक ही छत के नीचे 15 से अधिक निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी.

रॉयल प्रूडेंस कॉलेज में सुबह 10 बजे से शुरू होगी प्रक्रिया: लखीमपुर खीरी जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से सीतापुर रोड स्थित रॉयल प्रूडेंस डिग्री कॉलेज परिसर में इस मेले की व्यवस्था की गई है. यह मेला सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा. इसमें निजी क्षेत्र की 15 से अधिक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि सीधे युवाओं का इंटरव्यू लेंगे. इन कंपनियों में अशोक लेलैंड, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, स्टार ग्रुप ऑफ मैनपावर और धन वर्षा बायोटेक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.

11 से 25 हजार रुपये तक मिलेगा मासिक वेतन: रोजगार मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभ्यर्थियों को अलग-अलग कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. युवा अपनी योग्यता और अनुभव के मुताबिक उपलब्ध पदों के लिए तुरंत आवेदन कर सकेंगे. मेले में शामिल होने वाले पदों के लिए 11 हजार से 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन तय किया गया है. हालांकि वास्तविक वेतन पद, कंपनी, योग्यता और चयनित अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर तय होगा.

बायोडाटा और जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य: रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं. इसमें 10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक और तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के साथ-साथ युवतियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा. मेले में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रों की फोटो कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे. जिला सेवायोजन अधिकारी साक्षी डांगुर ने युवाओं को सेवायोजन पोर्टल पर समय से पंजीकरण कराने और सभी दस्तावेज साथ लाने की अपील की है.

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