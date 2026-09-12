लखीमपुर खीरी: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बना भीषण आग का गोला, दोमंजिल तक पहुंचीं लपटें
आग की चपेट में फ्रिज, टीवी, कूलर, वाशिंग मशीन, अलमारी समेत लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 4:59 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर कस्बे में शनिवार दोपहर करीब एक बजे उस समय अफरातफरी मच गई, जब मुख्य बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे शोरूम के साथ पीछे बने गोदाम तथा ऊपर की दो मंजिला इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया. धुएं और आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया.
जानकारी के मुताबिक, शोरूम के भीतर से अचानक काला धुआं निकलता दिखाई दिया. देखते ही देखते तेज लपटें उठने लगीं. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में मौजूद लोगों को सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला. बताया जा रहा है कि आग की चपेट में फ्रिज, टीवी, कूलर, वाशिंग मशीन, अलमारी समेत लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान आ गए. आग ऊपर दो मंजिल तक पहुंची तो परिवार के लोगों में भी दहशत फैल गई. हालांकि समय रहते परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
ऊपरी तल पर रखा फर्नीचर, घरेलू सामान, नकदी और जेवर भी आग की चपेट में आने की बात सामने आई है. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने अपने स्तर से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस तथा दमकल विभाग को सूचना दी.
आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. इसके बाद भी दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग की स्थिति पर नजर रखी, ताकि दोबारा आग न भड़क सके.
दुकान मालिक दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि आग अचानक लगी और शोरूम, गोदाम और मकान को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि सामान बचाने का मौका नहीं मिल सका.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना पर दमकल टीम को मौके पर भेजा गया. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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