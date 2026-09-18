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लखीमपुर में दुधवा जंगल से निकले हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, गन्ने और धान की फसल बर्बाद

हाथियों के हमले से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी: किसानों ने वन विभाग से हाथियों की रोकथाम के लिए प्रभावी इंतजाम और फसल नुकसान का पूरा मुआवजा दिलाने की मांग की है. क्षेत्र के तकियापुरवा गांव निवासी किसान मुशर्रफ खान की करीब 9 बीघा गन्ने की फसल हाथियों के झुंड ने तहस-नहस कर दी. किसानों के मुताबिक हाथियों ने पहले खेत में गन्ना खाया और इसके बाद बड़ी मात्रा में पूरी फसल को रौंद डाला. वहीं पूर्व प्रधान इतवारी की करीब एक बीघा धान की फसल भी हाथियों ने बर्बाद कर दी.

हाथियों ने कई खेतों में फसल खाने के साथ उसे अपने पैरों तले बुरी तरह रौंद दिया. शुक्रवार सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो चारों तरफ बर्बाद फसल देखकर उनके होश उड़ गए.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के उत्तर निघासन वन रेंज के बेलरायां क्षेत्र में दुधवा जंगल से निकलकर आए जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. गुरुवार देर रात हाथियों के झुंड ने दुधवा बॉर्डर से सटे बरौला हार के खेतों में घुसकर गन्ने और धान की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया.

लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की उठी मांग: इसके अलावा किसान गौतम वर्मा और सूरज महतिया के गन्ने के खेतों में भी हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया. खेतों में पहुंचे किसानों ने जब अपनी फसल की स्थिति देखी तो उनके सामने पूरे सीजन की मेहनत बर्बाद नजर आई. किसानों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में हाथियों और अन्य वन्यजीवों के आने का खतरा लगातार बना रहता है. ऐसे में वन विभाग को समय रहते निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे.

वन विभाग ने टीम भेजकर जांच कराने का दिया आश्वासन: पीड़ित किसानों ने वन विभाग को लिखित प्रार्थना पत्र देकर नुकसान का जमीनी सत्यापन कराने और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है. किसानों ने यह भी कहा कि हाथियों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी रखी जाए, ताकि आगे उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचे. उत्तर निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. वन विभाग की टीम को तुरंत मौके पर भेजा जा रहा है और क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है.

फसल नुकसान के सत्यापन के बाद दी जाएगी राहत राशि: किसानों की ओर से प्रार्थना पत्र मिलने के बाद वन कर्मियों से खेतों में हुए फसल नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा. जांच में नुकसान की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही हाथियों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए वनकर्मियों को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है.

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