ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद; दो पक्षों में हुई तकरार, गांव में पुलिस का पहरा, कब्जे में ली प्रतिमा

निघासन कोतवाली क्षेत्र के सरपतहा गांव का मामला. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते प्रतिमा लगाने की कोशिश से बढ़ा विवाद.

लखीमपुर खीरी में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद
लखीमपुर खीरी में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी : निघासन कोतवाली क्षेत्र के सरपतहा गांव में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर गुरुवार देर रात दो पक्ष आमने-सामने आ गए. विवादित जमीन पर प्रतिमा रखे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सीओ निघासन के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया जा सका. तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गी है. विवादित स्थल पर रखी गई प्रतिमा को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.



बताया गया कि निघासन कोतवाली क्षेत्र के सरपतहा गांव में जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया, उस जमीन को एक पक्ष ग्राम सभा की भूमि बता रहा है. वहीं दूसरा पक्ष इसे अपनी निजी जमीन बता रहा है. इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है.

ग्रामीणों के मुताबिक, इस स्थान पर पूर्व में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था. इसके बाद जमीन के अधिकार और प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष न्यायालय की शरण में चले गए. मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है.

गुरुवार रात को गांव के एक पक्ष ने इसी विवादित स्थल पर दोबारा डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया. यह खबर जैसे ही दूसरे पक्ष को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया. दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची
और स्थिति संभाली.


निघासन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि सरपतहा गांव में अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिली थी. दोनों पक्ष आपस में पारिवारिक हैं. स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. विवादित स्थल पर रखी गई प्रतिमा को कब्जे में ले लिया है. गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है. मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सभी तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : अंबेडकर प्रतिमा के अनादर और दलितों पर हमले के मुद्दे पर जमकर बरसी मायावती, कहा- सख्ती से निपटे सरकार

यह भी पढ़ें : डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले-कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डॉ. अंबेडकर के दुश्मन

TAGGED:

AMBEDKAR STATUE DISPUTE LAKHIMPUR
AMBEDKAR STATUE DISPUTE
अंबेडकर की प्रतिमा विवाद
LAKHIMPUR KHERI CRIME NEWS
DISPUTE OVER AMBEDKAR STATUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.