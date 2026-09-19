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लखीमपुर खीरी में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद; दो पक्षों में हुई तकरार, गांव में पुलिस का पहरा, कब्जे में ली प्रतिमा

लखीमपुर खीरी : निघासन कोतवाली क्षेत्र के सरपतहा गांव में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर गुरुवार देर रात दो पक्ष आमने-सामने आ गए. विवादित जमीन पर प्रतिमा रखे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सीओ निघासन के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया जा सका. तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गी है. विवादित स्थल पर रखी गई प्रतिमा को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.





बताया गया कि निघासन कोतवाली क्षेत्र के सरपतहा गांव में जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया, उस जमीन को एक पक्ष ग्राम सभा की भूमि बता रहा है. वहीं दूसरा पक्ष इसे अपनी निजी जमीन बता रहा है. इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है.

ग्रामीणों के मुताबिक, इस स्थान पर पूर्व में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था. इसके बाद जमीन के अधिकार और प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष न्यायालय की शरण में चले गए. मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है.

गुरुवार रात को गांव के एक पक्ष ने इसी विवादित स्थल पर दोबारा डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया. यह खबर जैसे ही दूसरे पक्ष को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया. दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची

और स्थिति संभाली.