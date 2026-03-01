ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में गूंगी बहरी मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म; आरोपी फरार, गांव में तनाव

सिंगाही थाना क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति की है किशोरी. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

लखीमपुर खीरी में मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म.
लखीमपुर खीरी में मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म. (Photo Credit : ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

March 1, 2026

लखीमपुर खीरी : सिंगाही थाना क्षेत्र में गूंगी-बहरी मंदबुद्धि किशोरी (12) से दुष्कर्म की घटना के बाद इलाके में सनसनी है. किशोरी तिलक समारोह में गई थी. जहां एक गैर समुदाय के युवक ने उसके साथ दरिंदगी की. किशोरी थारू जनजाति से संबंध रखती है. घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है. हालांकि गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. घटना के बाद निघासन एसडीएम राजीव निगम, पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं.


सिंगाही थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि क्षेत्र के हरद्वाही ग्राम पंचायत के चितिहा गांव में तिलक समारोह आयोजित था. समारोह में दूसरे गांव से एक किशोरी (12) अपने माता-पिता के साथ आई थी. जहां उसी गांव का गैर समुदाय का एक युवक उसे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम प्राथमिक पूछताछ के बाद किशोरी को लखीमपुर खीरी जिला महिला अस्पताल ले गई. जहां उसका इलाज चल रहा है.

किशोरी की भाभी का आरोप है कि जावेद उर्फ लखा पुत्र भल्लर ने दुष्कर्म किया था. कुछ महिलाओं ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था. महिलाओं ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन वह बचकर भाग निकला. किशोरी गूंगी-बहरी और मंदबुद्धि है. किशोरी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की हालत काफी खराब थी. वह लहूलुहान हालत में बेसुध मिली थी. सिंगाही प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की है. सुरक्षा के लिहाज गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है.

