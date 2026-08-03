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लखीमपुर खीरी में एक हफ्ते की घेराबंदी के बाद जाल में फंसा विशालकाय मगरमच्छ, लगातार बढ़ रही थी दहशत

ग्रामीण बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे.

मझगई कस्बे के लोगों ने पकड़ा मगरमच्छ.
लखीमपुर खीरी ; मझगई कस्बे के लोगों ने पकड़ा मगरमच्छ. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 9:13 AM IST

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लखीमपुर खीरी : मझगई वन रेंज क्षेत्र के मझगई कस्बे में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना विशालकाय मगरमच्छ आखिरकार वन विभाग की मदद से ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया. करीब एक सप्ताह तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद रविवार रात ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया. मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना मिलने ही ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली.

बताया गया कि मझगई कस्बे की जामा मस्जिद के पीछे बहने वाले नाले में विशालकाय मगरमच्छ ने अपना ठिकाना बना लिया था. बीते कुछ दिनों से मगरमच्छ का आतंक बढ़ने लगा था. मगरमच्छ नाले के आसपास घूमने वाले कई आवारा पशुओं और वन्यजीवों का शिकार कर चुका था. स्थानीय लोगों के मुताबिक मगरमच्छ करीब 5 कुत्तों, एक सियार और दो कछुओं को अपना निवाला बना चुका था. इसके बाद से नाले के आसपास रहने वाले लोगों में भय का माहौल बना हुआ था. लोग बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे थे. ग्रामीणों ने मवेशियों को भी नाले के आसपास ले जाना लगभग बंद कर दिया था.

मझगई वन रेंजर अंकित कुमार ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा लगातार दी जा रही सूचना के बाद मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया था. मगरमच्छ बेहद चालाक होने के कारण हर बार टीम को चकमा देकर पानी में छिप जाता था. हालांकि कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रख कर और रणनीति बनाकर रविवार देर रात विशेष अभियान चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को जाल में सुरक्षित कैद कर लिया गया है.

रेंजर अंकित कुमार के अनुसार रेस्क्यू अभियान में डिप्टी रेंजर मनोज कुमार यादव, वन रक्षक सतीश कुमार मिश्रा का भी सहयोग रहा. अब मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा. लोगों से अपील है कि किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर स्वयं उसे पकड़ने का प्रयास न करें, बल्कि तत्काल वन विभाग को सूचना दें.

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