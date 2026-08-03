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लखीमपुर खीरी में एक हफ्ते की घेराबंदी के बाद जाल में फंसा विशालकाय मगरमच्छ, लगातार बढ़ रही थी दहशत

लखीमपुर खीरी : मझगई वन रेंज क्षेत्र के मझगई कस्बे में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना विशालकाय मगरमच्छ आखिरकार वन विभाग की मदद से ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया. करीब एक सप्ताह तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद रविवार रात ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया. मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना मिलने ही ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली.

बताया गया कि मझगई कस्बे की जामा मस्जिद के पीछे बहने वाले नाले में विशालकाय मगरमच्छ ने अपना ठिकाना बना लिया था. बीते कुछ दिनों से मगरमच्छ का आतंक बढ़ने लगा था. मगरमच्छ नाले के आसपास घूमने वाले कई आवारा पशुओं और वन्यजीवों का शिकार कर चुका था. स्थानीय लोगों के मुताबिक मगरमच्छ करीब 5 कुत्तों, एक सियार और दो कछुओं को अपना निवाला बना चुका था. इसके बाद से नाले के आसपास रहने वाले लोगों में भय का माहौल बना हुआ था. लोग बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे थे. ग्रामीणों ने मवेशियों को भी नाले के आसपास ले जाना लगभग बंद कर दिया था.

मझगई वन रेंजर अंकित कुमार ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा लगातार दी जा रही सूचना के बाद मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया था. मगरमच्छ बेहद चालाक होने के कारण हर बार टीम को चकमा देकर पानी में छिप जाता था. हालांकि कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रख कर और रणनीति बनाकर रविवार देर रात विशेष अभियान चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को जाल में सुरक्षित कैद कर लिया गया है.