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WATCH: लखीमपुर खीरी में कुत्ते को दबोच ले गया मगरमच्छ, बुलंदशहर में वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद

लखीमपुर खीरी और बुलंदशहर में मगरमच्छ का दहशत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी/बुलंदशहर: जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जलीय जीव आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं. सोमवार शाम भीरा वन रेंज क्षेत्र के सुंदर नगर गांव के पास नहर से निकला एक मगरमच्छ सड़क किनारे एक कुत्ते को अपने जबड़ों में दबोचकर बैठ गया. राहगीरों ने देखा तो दहशत में आ गए, कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है. वहीं, बुलंदशहर में वन विभाग की टीम को मगरमच्छ पकड़ने में सफलता मिली है. बुलंदशहर में वन विभाग ने रेसक्यू किया मगर. (Video Credit; ETV Bharat) देखते ही देखते मगरमच्छ ने कुत्ते की गर्दन अपने जबड़ों में मजबूती से दबोच ली. मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को छुड़ा नहीं सका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मगरमच्छ कई मिनट तक सड़क किनारे कुत्ते को दबोचे बैठा रहा. जब आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो वह कुत्ते को मुंह में दबाए हुए धीरे-धीरे वापस नहर में उतर गया. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में मगरमच्छ लगातार दिखाई दे रहा है. सुंदर नगर जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित नहर के पास किसान रोजाना खेतों में आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण भी इसी मार्ग से गुजरते हैं. ऐसे में मगरमच्छ की मौजूदगी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.