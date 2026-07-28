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WATCH: लखीमपुर खीरी में कुत्ते को दबोच ले गया मगरमच्छ, बुलंदशहर में वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद

कई मिनट तक कुत्ते को दबोचे बैठा रहा, भीड़ बढ़ने लगी तो नहर में लौट गया.

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लखीमपुर खीरी और बुलंदशहर में मगरमच्छ का दहशत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 1:53 PM IST

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लखीमपुर खीरी/बुलंदशहर: जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जलीय जीव आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं. सोमवार शाम भीरा वन रेंज क्षेत्र के सुंदर नगर गांव के पास नहर से निकला एक मगरमच्छ सड़क किनारे एक कुत्ते को अपने जबड़ों में दबोचकर बैठ गया. राहगीरों ने देखा तो दहशत में आ गए, कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है. वहीं, बुलंदशहर में वन विभाग की टीम को मगरमच्छ पकड़ने में सफलता मिली है.

बुलंदशहर में वन विभाग ने रेसक्यू किया मगर. (Video Credit; ETV Bharat)

देखते ही देखते मगरमच्छ ने कुत्ते की गर्दन अपने जबड़ों में मजबूती से दबोच ली. मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को छुड़ा नहीं सका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मगरमच्छ कई मिनट तक सड़क किनारे कुत्ते को दबोचे बैठा रहा. जब आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो वह कुत्ते को मुंह में दबाए हुए धीरे-धीरे वापस नहर में उतर गया.

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में मगरमच्छ लगातार दिखाई दे रहा है. सुंदर नगर जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित नहर के पास किसान रोजाना खेतों में आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण भी इसी मार्ग से गुजरते हैं. ऐसे में मगरमच्छ की मौजूदगी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. लोगों ने नहर किनारे जाने से बचना शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मगरमच्छ को नहीं पकड़ा गया तो किसी इंसान पर भी हमला हो सकता है.

डीएफओ मिहिर तापस ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया मगरमच्छ बारिश के कारण बढ़े जलस्तर के चलते नहर से बाहर आ गया. टीम लगातार निगरानी कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि नहर किनारे अनावश्यक भीड़ न लगाएं, मगरमच्छ के पास जाने या उसे छेड़ने का प्रयास न करें. यदि मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में लगातार बना रहता है या मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो उसे सुरक्षित रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ग्रामीणों से किसी भी वन्यजीव की सूचना तुरंत वन विभाग के कंट्रोल रूम या स्थानीय वन कर्मियों को देने की अपील की गई है.

वहीं बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गांव लालगढ़ी के पोखर से मगरमच्छ को पकड़ा है. कई दिनों से पोखर में मगरमच्छ को देखने के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल था. वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पिंजरे में कैद किया है.

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Last Updated : July 28, 2026 at 1:53 PM IST

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