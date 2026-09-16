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लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ, शव बरामद

लखीमपुर खीरी : पलिया कोतवाली क्षेत्र के बंसी नगर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक व्यक्ति के मगरमच्छ के चंगुल में फंसने की सूचना से हड़कंप मच गया. मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींच ले गया था. ग्रामीणों ने काफी मशक्त के बाद व्यक्ति को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि पलिया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महीगिरान निवासी अली हुसैन (50) बंसी नगर क्षेत्र के तेरा गोले वाली पुलिया के पास मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान मगरमच्छ ने अली हुसैन पर हमला कर दिया. मगरमच्छ उन्हें खींचकर गहरे पानी में ले गया. आसपास मौजूद लोगों को जानकारी हुई तो दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और गुहार लगाई. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे और पानी में उतरकर अली हुसैन को मगरमच्छ से छुड़ाने की कोशिश शुरू की. कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को कामयाबी मिली, तब तक अली हुसैन की मौत हो चुकी थी.