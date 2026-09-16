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लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ, शव बरामद

पलिया कोतवाली क्षेत्र के बंसी नगर क्षेत्र में हुई घटना. ग्रामीण मोहल्ला महीगिरान का रहने वाला था.

मछली पकड़ रहे ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ.
मछली पकड़ रहे ग्रामीण को खींच ले गया मगरमच्छ. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 2:05 PM IST

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लखीमपुर खीरी : पलिया कोतवाली क्षेत्र के बंसी नगर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक व्यक्ति के मगरमच्छ के चंगुल में फंसने की सूचना से हड़कंप मच गया. मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींच ले गया था. ग्रामीणों ने काफी मशक्त के बाद व्यक्ति को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि पलिया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महीगिरान निवासी अली हुसैन (50) बंसी नगर क्षेत्र के तेरा गोले वाली पुलिया के पास मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान मगरमच्छ ने अली हुसैन पर हमला कर दिया. मगरमच्छ उन्हें खींचकर गहरे पानी में ले गया. आसपास मौजूद लोगों को जानकारी हुई तो दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और गुहार लगाई. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे और पानी में उतरकर अली हुसैन को मगरमच्छ से छुड़ाने की कोशिश शुरू की. कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को कामयाबी मिली, तब तक अली हुसैन की मौत हो चुकी थी.


कोतवाली प्रभारी शिवाजी दुबे ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. ग्रामीणों की मदद से शव को बरामद कर लिया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसे के बाद अली हुसैन के परिजनों का रो रो कर बुरा है. मगरमच्छ की मौजदूगी से इलाके में दहशत का माहौल है.

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