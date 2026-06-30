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लखीमपुर खीरी: इंडक्शन पर दूध गर्म करते समय पत्नी को करंट से तड़पता देख बचाने दौड़ा पति, दोनों की मौत

मंगलवार को दोनों घर में इंडक्शन पर दूध गर्म कर रहे थे. इसी दौरान सर्वजीत कौर इन्वर्टर के पास पंखे के तार जोड़ रही थीं, तभी अचानक इंडक्शन में करंट उतर आया और वह तेज झटके की चपेट में आ गईं.

बचाने के चक्कर में पति की भी गई जान: परिजनों ने इकलौती बेटी के दिल्ली से आने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र के जगदेवपुर गांव निवासी 56 वर्षीय शौखीन सिंह पुत्र गुरमेल सिंह अपनी पत्नी 53 वर्षीय सर्वजीत कौर के साथ घर पर अकेले रहते थे.

लखीमपुर: खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र के जगदेवपुर गांव में मंगलवार को पति-पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई. घर में इंडक्शन पर दूध गर्म करते समय पहले पत्नी करंट की चपेट में आईं और उन्हें बचाने के प्रयास में पति भी बिजली के झटके की चपेट में आ गए. हादसे के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

खिड़की से झांकने पर खुला राज: पत्नी को तड़पता देख शौखीन सिंह उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए. घर में दोनों के अलावा कोई अन्य मौजूद नहीं था, जिससे समय रहते उन्हें सहायता नहीं मिल सकी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. खेत का काम करने वाले राजेश सिंह ट्रैक्टर लेकर उनके घर पहुंचे. काफी देर तक आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: इस पर पास में रहने वाले शौखीन सिंह के छोटे भाई की बेटी ने घर के अंदर झांककर देखा तो दोनों फर्श पर पड़े थे और बीच में पंखा रखा हुआ था. यह नज़ारा देखकर परिवार और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. परिजन तत्काल दोनों को निजी वाहन से एक निजी हॉस्पिटल, भीरा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

बेटी के आने पर होगा पोस्टमार्टम: बताया जा रहा है कि दंपती की इकलौती बेटी राजवीर कौर दिल्ली में विवाहित हैं. हादसे की जानकारी उन्हें दे दी गई है. परिजनों ने पुलिस से कहा है कि बेटी के पहुंचने के बाद ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फिलहाल शवों को सुरक्षित रखने के लिए डेड बॉडी फ्रीजर की व्यवस्था की गई है.

इन्वर्टर और पंखे में उतरा था करंट: प्राथमिक जांच में हादसे का कारण इन्वर्टर से पंखे में उतरा करंट माना जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मृतकों की पुत्री अभी घर नहीं पहुंची है. भीरा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया है कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने से मृत्यु का प्रतीत हो रहा है, परिजनों की मांग पर बेटी के आने के बाद ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

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