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लखीमपुर खीरी: कचहरी परिसर में अधिवक्ता ने वकील चाचा को मारी गोली, आरोपी विराट राज की तलाश में पुलिस

सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया, आरोपी विराट राज ने अपने चाचा जितेंद्र राज को गोली मार दी. उनको लखनऊ रेफर किया गया है.

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फरार आरोपी अधिवक्ता विराट राज की तलाश में पुलिस की छापेमारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
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लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिविल कोर्ट परिसर में दो अधिवक्ताओं के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. पहले दोनों वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई और कुछ ही देर बाद एक अधिवक्ता ने दूसरे पर सरेआम गोली चला दी. इस वारदात से पूरे कचहरी परिसर में हड़कंप मच गया और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विराट राज और जितेंद्र राज, जो रिश्ते में चाचा-भतीजे हैं, के बीच खेत की मेड़ को लेकर कहासुनी हुई थी.

जानकारी देते सीओ सिटी विवेक तिवारी (Video Credit: ETV Bharat)

हाथापाई हुई और ईंट-पत्थर चले: देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और मौके पर ईंट-पत्थर तक चलने लगे. वहां मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए मामला शांत होता हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआती झगड़े के बाद सभी लोग अपने-अपने काम में लग गए थे और माहौल सामान्य हो रहा था. लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी अधिवक्ता विराट राज वापस लौटा और सीधे जितेंद्र राज के पास पहुंच गया.

सीने में लगी गोली, कचहरी में मची भगदड़: इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विराट राज ने अवैध तमंचा निकालकर सीधे फायर कर दिया जो जितेंद्र राज के सीने के पास लगी. गोली लगते ही जितेंद्र लहूलुहान होकर मौके पर लगे तख्त पर गिर पड़े और आरोपी अधिवक्ता मौके से फरार होने में कामयाब रहा. गोली चलने की आवाज सुनते ही वकीलों और वादकारियों के बीच दहशत फैल गई और पूरे परिसर में भगदड़ मच गई. घायल अधिवक्ता को उनके साथियों ने पुलिस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया.

खेत की मेड़ को लेकर विवाद: फायरिंग की सूचना मिलते ही एसपी डॉ. ख्याति गर्ग और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल मौके पर पहुचीं और मौका-ए-वारदात का निरीक्षण किया. सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच खेत की मेड़ को लेकर पुराना जमीनी विवाद चल रहा था. अधिकारियों ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. इधर, जिला अधिवक्ता संघ ने कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जतायी.

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