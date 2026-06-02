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लखीमपुर खीरी में वाॅटर कूलर के करंट से मासूम की मौत, मुआवजे और नौकरी के आश्वासन पर शांत हुए परिजन

लखीमपुर खीरी : सिंगाही कस्बे में नगर पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए लगाए गए वाटर कूलर (आरओ प्लांट) में आए करंट ने नौ वर्षीय मासूम की मौत हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग मासूम के घर पर एकत्र हो गए. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी व आवास दिलाए जाने का आश्वासन दिया है.

बताया गया, सिंगाही नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 वाल्मीकि मोहल्ला निवासी राजेश का 9 वर्षीय पुत्र ऋतिक उर्फ चन्नी सोमवार को अपने बाबा राजाराम के साथ शाम को बाजार गया था. राजाराम बाजार में सूप बेचते हैं. इसी दौरान प्यास लगने पर ऋतिक अपने फुफेरे भाई अंश के साथ वार्ड नंबर 13 स्थित जामा मस्जिद के पास नगर पंचायत द्वारा लगाए गए वाटर कूलर पर पानी पीने पहुंचा.



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाटर कूलर में करंट उतर रहा था. अंश ने बताया कि उसे पानी पीते समय हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन जब ऋतिक ने टोंटी पकड़कर पानी पीने की कोशिश की तो वह करंट की चपेट में आ गया और मशीन से चिपक गया. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन उसे लकड़ी के डंडे की मदद से अलग किया और नजदीक के चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के समय ऋतिक के पिता राजेश अपनी पत्नी के साथ बहराइच के कारीकोट मेले में गए हुए थे.

बेटे की मौत के सूचना मिलने पर राजेश तत्काल घर लौट आए. इधर मासूम की मौत से मोहल्ले में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. करंट से मौत की सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे पुलिस टीम के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई. इसी बीच एसडीएम निघासन राजीव निगम, सीओ शिवम कुमार भी मौके पर पहुंचे. काफी मान मनौव्वल के बाद परिजन शांत हुए. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया है.