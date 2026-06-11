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लखीमपुर: पीलीभीत से आई बारात की बस में उतरा हाईटेंशन लाइन का करंट; 23 वर्षीय युवती की मौत, कई झुलसे

तार छूते ही पूरी बस में अचानक तेज करंट दौड़ गया, जिससे वाहन के भीतर बैठे करीब 40 से 45 बारातियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने चलती बस से सड़क पर कूदना शुरू कर दिया था.

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शादी की खुशियों और जश्न के माहौल के बीच आई एक बारात गुरुवार शाम को भीषण हादसे का शिकार हो गई. कस्बा खीरी के मोहल्ला पट्टी रामदास में पीलीभीत जनपद से आई बारातियों की एक बस सड़क पर खतरनाक ढंग से नीचे झूल रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई.

युवती की मौत, कई बाराती गंभीर झुलसे: इस हादसे में करंट की चपेट में आने से एक युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. पीड़ित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मौके पर जमकर हंगामा किया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह बारात रामापुर-निजामपुर पट्टी रामदास मार्ग से गुजर रही थी, तभी सड़क के ऊपर काफी नीचे झूल रही हाईटेंशन लाइन का नंगा तार बस के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आ गया.

जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग: अचानक हुए इस हादसे से घबराए लोगों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदना शुरू किया, जबकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर तत्काल कार्य शुरू किया और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया. हादसे में 23 वर्षीय युवती जीनत (पुत्री इश्तियाक, निवासी ग्राम छोटा पतवारा, थाना पलिया) गंभीर रूप से झुलस गई थीं, जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया. वहीं, 12 वर्षीय सादमान (निवासी धौरहरा), 65 वर्षीय सायदा बेगम (निवासी पीलीभीत) तथा 6 वर्षीय मासूम अनबिया (निवासी बदायूं) सहित कई लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

विद्युत विभाग के जेई विमल रावत पर केस की तैयारी: घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह और खीरी चौकी प्रभारी शुभम कुमार भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए. हालात की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, सीओ विवेक तिवारी तथा सदर एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का मुआयना किया. जिस परिवार में बारात आई थी, उस परिवार की ओर से लड़की के चाचा वसीम अहमद ने खीरी थाने में लिखित तहरीर देकर विद्युत विभाग के जेई विमल रावत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. सदर एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि लापरवाही की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

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