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लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से तटबंध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर 500 लोग, तीन साल में 150 घर पानी में समाए, 200 परिवार बेघर

घर बहे, जमीन गई!: तीन वर्षों से शारदा नदी के रौद्र रूप से लोगों का सामना हो रहा है. पिछले वर्ष 122 मकान नदी में समा गए, करीब 150 परिवार बेघर हो गए और आज लगभग 200 परिवारों के करीब 500 लोग गांव से दो किलोमीटर दूर तटबंध पर तिरपाल और झोपड़ियों में और खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं.

गांव के अस्तित्व पर खतरा: तीन दिनों से हो रही बरसात के कारण शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. जिससे निघासन तहसील के अंतर्गत ग्रंट नंबर 12 गांव में एक बार फिर कटान का खतरा बढ़ गया है. अब आलम ये है कि, गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है. ग्रामीणों में दहशत है और वे पलायन को मजबूर हैं.

लखीमपुर खीरी: जिले में शारदा नदी के रौद्र रूप से निघासन तहसील में लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए हैं. भीषण कटान ने लोगों को तटबंध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर कर दिया है. पिछले तीन वर्षों से शारदा नदी गांव को निगल रही है. मदद की आस में भटक रहे लोगों ने अब वोट बहिष्कार का ऐलान किया है. पेश है संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट

तटबंध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं लोग (Photo Credit: ETV Bharat)

तटबंध पर इस समय लगभग 200 परिवारों के करीब 500 लोग रह रहे हैं. खेती पूरी तरह खत्म हो चुकी है. रोजगार का कोई साधन नहीं बचा. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है और परिवारों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है. बिजली नहीं, शौचालय नहीं, चारों तरफ पानी और वन्यजीवों का खतरा है. बारिश की हर रात हमारे लिए डर लेकर आती है.- राम किशोर, पीड़ित

शारदा का कहर: ग्रंट नंबर-12 कभी खेती-किसानी और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन शारदा नदी की लगातार बदलती धारा ने गांव का नक्शा ही बदल दिया. खेत, पेड़, फसलें और वर्षों की जमा-पूंजी देखते ही देखते बह गई. जिन परिवारों के पास कभी अपनी जमीन थी, वे आज तटबंध पर अस्थायी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं.

गांव में केवल लेखपाल और कुछ कर्मचारी आते हैं. सर्वे करते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी होती है और अधिकारी लौट जाते हैं. लेकिन पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता. ग्रामीण वर्षों से सुरक्षित स्थान पर जमीन आवंटित करने की मांग कर रहे हैं.- बचनु, पीड़ित

'पुनर्वास नहीं तो वोट नहीं': अब इन कटान पीड़ित लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें रहने के लिए जमीन और स्थायी पुनर्वास नहीं मिलेगा, तब तक वे आगामी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे. ग्रामीण बताते हैं कि गांव से करीब दो किलोमीटर दूर बने बांध पर ही अब उनका अस्थायी ठिकाना है. यहां वे केवल किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं.

कटान पीड़ितों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान (Photo Credit: ETV Bharat)

चुनाव आते ही हर राजनीतिक दल के नेता गांव पहुंचते हैं. पुनर्वास, आवास और मुआवजे के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोई लौटकर नहीं आता. उनका आरोप है कि तीन वर्षों में न स्थायी जमीन मिली और न ही रहने का कोई सुरक्षित इंतजाम. जब तक रहने के लिए जमीन, स्थायी आवास और पुनर्वास नहीं मिलेगा, तब तक करीब 500 लोग आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे.- नीलम देवी, पीड़ित

स्कूल तक पहुंचा नदी का पानी: कटान का खतरा अब केवल घरों तक सीमित नहीं रहा. गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शारदा नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच गया है. विद्यालय और नदी के बीच महज लगभग 70 फीट की दूरी बची है. किसी भी समय विद्यालय नदी में समा सकता है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन विद्यालय के विद्यार्थियों को करीब एक किलोमीटर दूर कतकहिया गांव के सरकारी विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया है.

हर बरसात में डर बना रहता है कि कहीं पानी यहां तक न पहुंच जाए. वर्तमान विधायक शशांक वर्मा और कई अधिकारी कभी उनका हाल जानने नहीं पहुंचे. अब चुनाव करीब हैं तो कुछ नेता फिर आने लगे हैं, वो भी विपक्ष के लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका है.-राम बेटी, पीड़ित





डूब क्षेत्र घोषित गांव की हकीकत: ग्रंट नंबर-12 वर्षों से डूब क्षेत्र घोषित है. शारदा नदी के कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग समय-समय पर करोड़ों रुपये की बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं, बोल्डर पिचिंग और तटबंध मरम्मत के कार्य कराता रहा है. इसके बावजूद निघासन और पलिया क्षेत्र के कई गांव हर वर्ष कटान की चपेट में आते हैं.

प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में मौजूद है. ग्रंट नंबर-12 डूब क्षेत्र घोषित गांव है. पिछले वर्ष जिन घरों का कटान हुआ था, उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया गया था. इस वर्ष फिलहाल बाढ़ और नया कटान नहीं हो रहा है. ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही है.- राजीव निगम, एसडीएम, निघासन

ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात शुरू होते ही निरीक्षण और बैठकों का दौर चलता है, लेकिन बारिश खत्म होते ही उनकी समस्याएं सरकारी फाइलों में दब जाती हैं. ग्रामीण अब प्रशासन से ठोस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. जिससे की दहशत की जिंदगी से वे लोग निकल सकें.

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