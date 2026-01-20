इस बार सिर्फ 8 दिन का होगा खाटूश्यामजी मेला, जानिए क्या होंगे बदलाव
सीकर में खाटूश्यामजी का लक्खी मेला इस वर्ष 21 से 28 फरवरी तक आठ दिन ही रहेगा. जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर बैठक की.
सीकर: खाटूश्यामजी का फाल्गुनी लक्खी मेला इस बार आठ दिनों का होगा. जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए मेले की अवधि 12 दिन से घटाकर 8 दिन कर दी है. अब बाबा श्याम का मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और मेले का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा.
मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत सहित प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, परिवहन और नगर निकाय से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में पानी, चिकित्सा, यातायात, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
शुरुआती दिनों में कटौती: प्रशासन के अनुसार हर वर्ष फाल्गुनी मेले के शुरुआती दिनों में अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है. इसी को देखते हुए चार दिनों की कटौती कर मेले की अवधि आठ दिन तय की गई है. प्रशासन का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था मिल सकेगी. इस बार मेले के दौरान VIP दर्शन पूर्णतया बंद रहेंगे. केवल सरकारी प्रोटोकॉल को ही मान्यता दी जाएगी. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि सभी श्रद्धालुओं को एक समान दर्शन व्यवस्था मिलेगी, जिससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो.
ड्रोन और CCTV से निगरानी: मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे. करीब 300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और 4,000 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे. मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा जाएगा. ड्रोन कैमरों से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जाएगी. अतिक्रमण हटाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं.
यातायात और पार्किंग में बड़े बदलाव: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए QR कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी. ई-रिक्शा के लिए अलग-अलग जोन बनाए जाएंगे. सीमित पास जारी होंगे और बिना पास चलने वाले वाहनों पर सीज कार्रवाई की जाएगी. मंडा मोड़ और रींगस-खाटू मोड़ से मंदिर तक वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी. मेले से जुड़ी सभी अनुमतियां और व्यवस्थाओं की निगरानी श्याम सारथी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. श्याम कुंड मेला अवधि में बंद रहेगा. इसके अलावा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि धार्मिक माहौल बना रहे.
श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. बेहतर यातायात, चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं.