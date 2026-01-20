ETV Bharat / state

इस बार सिर्फ 8 दिन का होगा खाटूश्यामजी मेला, जानिए क्या होंगे बदलाव

सीकर: खाटूश्यामजी का फाल्गुनी लक्खी मेला इस बार आठ दिनों का होगा. जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए मेले की अवधि 12 दिन से घटाकर 8 दिन कर दी है. अब बाबा श्याम का मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और मेले का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा.

मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत सहित प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, परिवहन और नगर निकाय से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में पानी, चिकित्सा, यातायात, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

शुरुआती दिनों में कटौती: प्रशासन के अनुसार हर वर्ष फाल्गुनी मेले के शुरुआती दिनों में अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है. इसी को देखते हुए चार दिनों की कटौती कर मेले की अवधि आठ दिन तय की गई है. प्रशासन का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था मिल सकेगी. इस बार मेले के दौरान VIP दर्शन पूर्णतया बंद रहेंगे. केवल सरकारी प्रोटोकॉल को ही मान्यता दी जाएगी. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि सभी श्रद्धालुओं को एक समान दर्शन व्यवस्था मिलेगी, जिससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो.