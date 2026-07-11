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बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप, जेल में बंद अपराधी के मोबाइल ने खोला थानाध्यक्ष का राज

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखौरा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. थाना प्रभारी पर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी से कथित साठगांठ, व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत, महंगे गिफ्ट लेने और केस में मदद के नाम पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगे थे.

गंभीर आरोपों के बाद थाना प्रभारी निलंबित: प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है. जानकारी के अनुसार, कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद राहुल सिंह के एक रिश्तेदार ने डीआईजी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के साथ व्हाट्सएप चैट, फोटो और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे. आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी अपराधी के संपर्क में रहते थे और केस में राहत दिलाने के बदले आर्थिक लाभ और महंगे उपहार स्वीकार करते थे.

DIG का बड़ा एक्शन: डीआईजी हरिकिशोर राय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच कराई. जांच के दौरान उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की गई. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

"यह कार्रवाई पुलिस विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. मामले की गहन जांच जारी है."-हरिकिशोर राय, डीआईजी

अपराधी से सांठ-गांठ का आरोप: सूत्रों के मुताबिक अब मामले की गहन जांच की जा रही है. जांच टीम व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और संभावित वित्तीय लेन-देन की भी जांच करेगी. यदि आगे की जांच में और ठोस सबूत सामने आते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.