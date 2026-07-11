ETV Bharat / state

बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप, जेल में बंद अपराधी के मोबाइल ने खोला थानाध्यक्ष का राज

मोतिहारी के लखौरा थानाध्यक्ष को डीआईजी हरिकिशोर राय ने सस्पेंड कर दिया. उनपर व्हाट्सएप चैट, गिफ्ट लेने और रिश्वतखोरी के आरोप प्रथम दृष्टया सही मिले.

MOTIHARI thana sho SUSPENDED
मोतिहारी में थानाध्यक्ष निलंबित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 11, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखौरा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. थाना प्रभारी पर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी से कथित साठगांठ, व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत, महंगे गिफ्ट लेने और केस में मदद के नाम पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगे थे.

गंभीर आरोपों के बाद थाना प्रभारी निलंबित: प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है. जानकारी के अनुसार, कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद राहुल सिंह के एक रिश्तेदार ने डीआईजी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के साथ व्हाट्सएप चैट, फोटो और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे. आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी अपराधी के संपर्क में रहते थे और केस में राहत दिलाने के बदले आर्थिक लाभ और महंगे उपहार स्वीकार करते थे.

DIG का बड़ा एक्शन: डीआईजी हरिकिशोर राय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच कराई. जांच के दौरान उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की गई. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

"यह कार्रवाई पुलिस विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. मामले की गहन जांच जारी है."-हरिकिशोर राय, डीआईजी

अपराधी से सांठ-गांठ का आरोप: सूत्रों के मुताबिक अब मामले की गहन जांच की जा रही है. जांच टीम व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और संभावित वित्तीय लेन-देन की भी जांच करेगी. यदि आगे की जांच में और ठोस सबूत सामने आते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

पहले भी हुई है कार्रवाई: गौरतलब है कि हाल के दिनों में मोतिहारी पुलिस पहले से ही विवादों में रही है. तुरकौलिया थाना में कथित 35 लाख रुपये की रिश्वत और जब्ती मामले को लेकर भी थाना प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है. उस प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम कर रही है.

जांच पर टिकी सभी की निगाहें: एक तरफ जिला पुलिस अपराधियों, शराब माफिया और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों पर लग रहे ऐसे गंभीर आरोप विभाग की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चल रही जांच में और कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है. यह मामला न केवल पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली बल्कि कानून व्यवस्था में जनता के भरोसे की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें

बिहार के भागलपुर में थानेदार सस्पेंड, 6 दिन पहले चार्ज लेते ही अवैध उगाही का आरोप

25 हजार रुपये के चक्कर में थानेदार सस्पेंड, मक्का व्यवसायी की शिकायत पर SP का एक्शन

TAGGED:

MOTIHARI NEWS
CHAMPARAN DIG ACTION
मोतिहारी न्यूज़
लखौरा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार
MOTIHARI THANA SHO SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.