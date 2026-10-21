भाजपा नेत्री ने वन विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, अफसरों को दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला
लाखामंडल से बीजेपी नेत्री बचना शर्मा ने वन विभाग और रेंजर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:34 PM IST
विकासनगर: लाखामंडल चकराता देहरादून चकराता वन प्रभाग के लाखामंडल क्षेत्र में 40 अवैध लकड़ी के सिल्ली पकड़े जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य बचना शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय रेंजर पर मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है.
प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य बचना शर्मा ने कहा आज यहां 40 लकड़ी पकड़ी गई हैं. पूरी गाड़ी भर कर लाई गई है. मैं पूछना चाहती हूं कि इनका विभाग कहां था? जब जंगल में पेड़ की कटिंग हुई, तब विभाग कहां सो रहा था जब इस लकड़ी की सिल्ली बनाई गई. तब विभाग कहां था जब यह लकड़ी खेतों से होते हुए रोड तक लाई गई? तब विभाग क्या कर रहा था जब यह 40 सिल्ली यहां तक पहुंचाई गई? तब अधिकारी कहां थे?
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब वन विभाग की मिलीभगत से ही हो रहा है. विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी गरीब लोगों से पैसा लेकर जंगल को बेचने का काम कर रहे हैं. उन्होंने रेंजर विनोद चौहान पर घर-घर घुस कर पुरानी लकड़ी उठाने का आरोप लगाया है. बचना शर्मा ने कहा स्थानीय रेंजर अपने नंबर बढ़ाने के लिए गरीब ग्रामीणों के घरों में घुस जाता है. उनके दादा-परदादा के जमाने की रखी हुई पुरानी माफी की लकड़ी को उठा कर ले आता है. ताजी कटी हुई 40 सिल्लियां कैसे कटीं इसका जवाब विभाग के पास नहीं है.
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भाजपा नेत्री बचना शर्मा ने कहा कि यहां पहाड़ में साल में अगर दो लोगों को भी माफी की लकड़ी मिलती है, उससे 200-250 साल पुराने लकड़ी के मकान बनते हैं. लेंटर वाले मकान तो 30 साल में ही खत्म हो जाते हैं. ऐसे में गरीबों का शोषण किया जा रहा है. उन्होंने वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल और डीएफओ से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
भाजपा नेत्री बचना शर्मा ने कहा ऐसे भ्रष्ट रेंजर और अधिकारियों को तुरंत हटाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा जंगल में हुई अवैध कटिंग की मौके पर जाकर जांच होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर गरीब लोगों का शोषण बंद नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा वे इस शिकायत को लेकर स्वयं वन मंत्री और उच्च अधिकारियों से मिलेंगी.
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