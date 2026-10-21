ETV Bharat / state

भाजपा नेत्री ने वन विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, अफसरों को दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला

बीजेपी नेत्री बचना शर्मा ( ETV Bharat )

विकासनगर: लाखामंडल चकराता देहरादून चकराता वन प्रभाग के लाखामंडल क्षेत्र में 40 अवैध लकड़ी के सिल्ली पकड़े जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य बचना शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय रेंजर पर मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है.

प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य बचना शर्मा ने कहा आज यहां 40 लकड़ी पकड़ी गई हैं. पूरी गाड़ी भर कर लाई गई है. मैं पूछना चाहती हूं कि इनका विभाग कहां था? जब जंगल में पेड़ की कटिंग हुई, तब विभाग कहां सो रहा था जब इस लकड़ी की सिल्ली बनाई गई. तब विभाग कहां था जब यह लकड़ी खेतों से होते हुए रोड तक लाई गई? तब विभाग क्या कर रहा था जब यह 40 सिल्ली यहां तक पहुंचाई गई? तब अधिकारी कहां थे?