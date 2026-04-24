फिरोजाबाद में पर्यटकों के लिए तोहफा, 6 एकड़ की झील बनेगी 'इको-टूरिज्म' हब, दिखेंगे दुर्लभ पक्षी, ये है मास्टर प्लान
यह झील प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां लगभग 13 प्रजातियों के पक्षी नियमित रूप से आते हैं, जो इसे और खास बनाते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:14 PM IST
फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार पहल की गई है. विकासखंड टूंडला के ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद में करीब 6 एकड़ में फैली प्राकृतिक झील को अब इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. जिलाधिकारी रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने हाल ही में झील का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को बताया गया कि यह झील प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां लगभग 13 प्रजातियों के पक्षी नियमित रूप से आते हैं, जो इसे खास बनाते हैं. पहले लघु सिंचाई विभाग की तरफ से इसे तालाब के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे बड़े स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में संवारा जाएगा. मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने बताया कि जिलाधिकारी ने पर्यटन, वन, लघु सिंचाई और ग्राम विकास विभाग को आपसी समन्वय के साथ इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही झील क्षेत्र की पैमाइश का कार्य तेजी से कराया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए.
पहुंच मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश
डीएम ने हाईवे से झील तक पहुंच मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए है. साथ ही सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि झील में गिरने वाले नालों के प्रवाह को तुरंत बंद किया जाए, जिससे पानी की स्वच्छता बनी रहे. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि झील के चारों ओर सघन वृक्षारोपण कराया जाए, ताकि पर्यटकों को हरियाली और बेहतर वातावरण मिल सके.
रोजगार और आय के नए अवसरों की संभावना
इस परियोजना से जिले को कई स्तर पर लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे झील के पुनरोद्धार से जलस्तर में सुधार होगा, स्थानीय लोगों को पर्यटन और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, ग्राम पंचायत की आय में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी टूंडला अंकित वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी भागेंद्र कुमार और खंड विकास अधिकारी प्रभात रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
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