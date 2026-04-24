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फिरोजाबाद में पर्यटकों के लिए तोहफा, 6 एकड़ की झील बनेगी 'इको-टूरिज्म' हब, दिखेंगे दुर्लभ पक्षी, ये है मास्टर प्लान

फिरोजाबाद में पर्यटकों के लिए तोहफा ( Photo Credit; ETV Bharat )