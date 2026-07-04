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फिरोजाबाद के इस झील को ईको टूरिस्ट हब बनाने की कवायद शुरू, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे ग्रामीण

झील को ईको टूरिस्ट हब बनाने की कवायद शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )