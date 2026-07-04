फिरोजाबाद के इस झील को ईको टूरिस्ट हब बनाने की कवायद शुरू, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे ग्रामीण
तालाब की सौंदर्यीकरण कर, चारों तरफ फलदार और छायादार पेड़-पौधे लगाए जाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 6:40 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद में नारखी ब्लॉक के कपावली गांव स्थित झील को ईको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है. शुक्रवार को इस झील का मापन जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की उपस्थिति में कराई गई. सदियों पुरानी इस झील के सीमाओं को सुरक्षित और सौंदर्यीकरण का काम जल्द प्रारंभ कराया जाएगा.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के आनुसार, यह तालाब विकास खंड नारखी की ग्राम पंचायत नैपई के मजरा कपावली में स्थित है. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह तालाब सात एकड़ जमीन में फैला हुआ है.
सरकार की मंशा है कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण कर, चारों तरफ फलदार और छायादार पेड़-पौधे लगाए जाएं, साथ ही प्रकाश के लिए चारों तरफ लाइटिंग हो तथा लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां बनवाई जाएं जिससे आसपास या शहर के लोग यहां प्रकृति के शांत वातावरण का आनंद ले सकें.
हालांकि इस तालाब के सौंदर्यीकरण पर कितना खर्च आयेगा. इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कार्ययोजना तैयार होकर शासन के पास जाने के बाद, पैसा मंजूर होगा, फिर काम शुरू हो सकेगा.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने शुक्रवार को अपने अधीनस्थ अधिकारियों अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, एसडीएम सदर सत्येन्द्र प्रताप सिंह के साथ गांव पहुंचे. डीएम ने तालाब का निरीक्षण किया और वहां वृक्षारोपण भी किया.
उन्होंने बताया कि वी.वी.जी. राम. जी योजना से तेहत इस तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया जायेगा, ताकि इसे ईको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सके और यहां आसपास के ग्रामीण प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें.
संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए है. इसके आलावा अन्य गांवों में जो तालाब है उन्हें भी वी, वी, जी, राम, जी, योजना के अंतर्गत विकसित किया जायेगा, जिससे जल और पर्यावरण संरक्षण दोनों शुद्ध हो सकें.
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