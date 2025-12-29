ETV Bharat / state

यूपी में DL बनाने वाली कंपनियों में छंटनी, ज्वाइनिंग के 25 दिन बाद कर्मचारियों को निकाला, सैलरी भी नहीं दी

लखनऊ: परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तीन नई कंपनियों को टेंडर दिया गया था. एक दिसंबर से इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करना शुरू किया. कर्मचारियों की तीनों कंपनियों में भर्ती हुई. लेकिन 25 दिन ही बीतते ही कंपनी से कर्मचारियों की छंटनी होना शुरू हो गई है. कानपुर और आगरा क्षेत्र में दर्जनों कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए हैं. कंपनी की तरफ से कोई कारण भी नहीं बताया गया है. अन्य जिलों में भी यही स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में बिना कारण नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों ने परिवहन विभाग मुख्यालय पर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलकर नौकरी पर वापस लेने के लिए अनुरोध किया है.



उत्तर प्रदेश में पिछले कई साल से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम कर रही स्मार्ट चिप कंपनी ने काम करने से मना कर दिया. कारण था कि स्मार्ट कार्ड की जो राशि तय की गई थी, उतने में कंपनी का काम नहीं चल रहा था. इसके बाद परिवहन विभाग ने नई कंपनियों को यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के काम के लिए आमंत्रित किया. तीन कंपनियां को ठेका दिया गया.

इनमें गुजरात की सिल्वर टच कंपनी, पश्चिम बंगाल की pho-com.net और दिल्ली की रोजमार्टा कंपनी को अलग-अलग जोन का काम सौंपा गया. सभी कंपनियों को दो-दो जोन में आने वाले परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस का काम संभालने की जिम्मेदारी दी गई. इन कंपनियों ने अपने-अपने स्तर से कर्मचारियों की भर्ती की. 29 नवंबर से इन तीन नई कंपनियों ने काम संभाला और एक दिसंबर से विधिवत काम शुरू किया. लेकिन 20 से 25 दिन ही बीते थे कि कंपनी ने बिना कारण बताए कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी. कर्मचारी पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है, यह तो बताया जाए, लेकिन कंपनी है कि कुछ बताने को तैयार नहीं. बस इतना ही कहना है प्राइवेट जॉब है, कभी भी निकाला जा सकता है.