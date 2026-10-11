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लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के चलते बारालाचा और शिंकुला पास पर वाहनों की आवाजाही पर रोक

लाहौल-स्पीति में बर्फबारी ( @LAHAUL-SPITI-POLICE )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. बारालाचा ला और शिंकुला पास में खराब मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है. पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए दारचा से बारालाचा ला और शिंकुला पास की ओर जाने वाले 4x2 वाहनों और दोपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए जोखिम भरी यात्रा से बचें.

बर्फबारी के कारण रास्ते में फंसे वाहन