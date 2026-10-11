लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के चलते बारालाचा और शिंकुला पास पर वाहनों की आवाजाही पर रोक
पुलिस ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले सड़क और मौसम की ताजा स्थिति की जानकारी लेने को कहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:26 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. बारालाचा ला और शिंकुला पास में खराब मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है. पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए दारचा से बारालाचा ला और शिंकुला पास की ओर जाने वाले 4x2 वाहनों और दोपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए जोखिम भरी यात्रा से बचें.
बर्फबारी के कारण रास्ते में फंसे वाहन
हाल ही में जांस्कर घाटी से शिंकुला पास होते हुए लाहौल की ओर आ रहे कुछ वाहन अचानक बर्फबारी के कारण रास्ते में फंस गए थे. इन वाहनों में दोपहिया और 4x2 वाहन भी शामिल थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद लाहौल-स्पीति पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फंसे हुए वाहनों के साथ उनमें सवार लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की.
केवल उपयुक्त 4x4 वाहनों से यात्रा करने की सलाह
डीएसपी मुख्यालय केलांग के.डी. शर्मा ने पर्यटकों, वाहन चालकों और आम जनता से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गैर-जरूरी यात्रा न करें. अगर किसी जरूरी कारण से यात्रा करनी पड़े, तो उपयुक्त 4x4 वाहन का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही वाहन में स्नो चेन रखना भी जरूरी है, ताकि बर्फबारी के दौरान सुरक्षा संबंधी परेशानी से बचा जा सके.
यात्रा से पहले मौसम और सड़क की जानकारी लें
पुलिस ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले सड़क और मौसम की ताजा स्थिति की जानकारी लेने को कहा है. साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से समय-समय पर जारी यातायात और मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है. प्रतिबंधित मार्गों पर जाने और सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करने से बचने को भी कहा गया है.
पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील
लाहौल-स्पीति पुलिस ने कहा है कि आम जनता और पर्यटकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है. लगातार बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा जोखिम भरी हो सकती है. ऐसे में पर्यटक और वाहन चालक सावधानी बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने से बचें.
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