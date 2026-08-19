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लाहिड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में दुर्घटना, तीसरी मंजिल भरभराकर गिरी, जर्जर दीवार भी बना खतरा

चिरमिरी का ऐतिहासिकर लाहिड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल की तीसरी मंजिल बारिश के कारण भरभराकर गिर गई.रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

Lahiri Higher Secondary School
लाहिड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में दुर्घटना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 2:39 PM IST

4 Min Read
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एमसीबी : चिरमिरी का ऐतिहासिक लाहिड़ी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल भरभराकर गिर गई. पुरानी इमारत का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया. हादसे के बाद स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. सबसे गंभीर स्थिति ये है कि भवन की एक ओर की दीवार अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. उसके कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है.

मुख्य मार्ग की ओर है जर्जर दीवार

यह दीवार छोटी बाजार के मुख्य मार्ग की ओर है, जिससे राहगीरों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. संभावित दुर्घटना को देखते हुए विद्यालय समिति ने मुख्य मार्ग की ओर बैरिकेडिंग कर रास्ते को सुरक्षित करने का प्रयास किया है, ताकि जर्जर दीवार के गिरने पर कोई जनहानि न हो.

एमसीबी स्कूल की हालत (ETV Bharat Chhattisgarh)

ये बिल्डिंग काफी पुरानी है. हम लोगों ने बिल्डिंग की हालत को देखते हुए बैरिकेडिंग लगा दी थी. सड़क की ओर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.हम लोगों ने बिल्डिंग के गिरने की सूचना प्रशासन को दे दी है.मिट्टी की दीवारें हैं और बारिश के कारण वो लगातार कमजोर हुईं और गिर गई - विधुर शर्मा, प्राचार्य

1948 में बना था विद्यालय

चिरमिरी के विकास पुरुष दादू लाहिड़ी ने साल 1948 में इस विद्यालय का निर्माण कराया था. अविभाजित मध्यप्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ के दौर में यह विद्यालय क्षेत्र के जाने-माने शिक्षण संस्थानों में शामिल रहा. करीब आठ दशकों से यह विद्यालय चिरमिरी की कई पीढ़ियों की शिक्षा और जीवन यात्रा का गवाह रहा है. एक समय इस भवन की गलियों और कक्षाओं में बच्चों की आवाजें गूंजा करती थीं. सुबह की प्रार्थना, स्कूल की घंटी, शिक्षकों की कक्षाएं, परीक्षा की तैयारियां और खेल के मैदान में बच्चों की चहल-पहल इन सबका यह भवन दशकों तक साक्षी रहा.

historic school building collapsed
ऐतिहासिक स्कूल की बिल्डिंग भरभराकर गिरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हजारों छात्रों से जुड़ी यादें मलबे में तब्दील

लाहिड़ी स्कूल में पढ़ चुके पूर्व विद्यार्थियों के लिए यह इमारत महज ईंट-पत्थरों की संरचना नहीं थी. यह उनके बचपन की यादों का हिस्सा थी. किसी को पहली बार स्कूल की पोशाक पहनने का दिन याद है, तो किसी को प्रार्थना सभा में खड़ा होना.किसी को शिक्षक की डांट याद है, तो किसी को दोस्तों के साथ बिताए पल किसी के लिए यही स्कूल जीवन की पहली सफलता का मंच बना, तो किसी ने यहीं से उच्च शिक्षा और रोजगार की राह पकड़ी. करीब 78 साल पुरानी इस इमारत को समय ने जर्जर बना दिया.

ऐतिहासिक इमारत खो रही पहचान

आज उसी ऐतिहासिक भवन का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर पड़ा है. टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें, ढही हुई छत और जर्जर दीवारें इस इमारत के अंतिम दौर की कहानी बयां कर रही हैं. बारिश के कारण कमजोर संरचना ढह गई तो कुछ हिस्से गिरने के इंतजार में है. यह दृश्य सिर्फ एक भवन के गिरने की तस्वीर नहीं है, बल्कि उन हजारों पूर्व विद्यार्थियों के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है जिनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी विद्यालय से जुड़ा रहा है.

Lahiri Higher Secondary School
लाहिड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्यालय को संरक्षित करने की दरकार
विद्यालय का ऐतिहासिक महत्व देखते हुए अब जरूरत सिर्फ मलबा हटाने की नहीं, बल्कि इस विद्यालय से जुड़े इतिहास को संरक्षित करने की है. स्कूल के पुराने दस्तावेज, प्रवेश रजिस्टर, परीक्षा रिकॉर्ड, पुराने प्रमाणपत्र, प्राचार्यों और शिक्षकों की सूची, पुरानी तस्वीरें और पूर्व विद्यार्थियों की स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण विरासत साबित हो सकती हैं. यदि पुरानी इमारत को संरक्षित करना संभव नहीं है तो कम से कम स्मृति पट्ट, ऐतिहासिक फोटो गैलरी या लाहिड़ी स्कूल विरासत संग्रहालय जैसी पहल की जानी चाहिए, जिसमें 1948 से अब तक विद्यालय की यात्रा को प्रदर्शित किया जाए.



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