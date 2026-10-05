हिमाचल में एक और जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, मात्र एक वोट से जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, इस महिला को मिली कमान
इससे पहले 21 सितंबर को जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन उस बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:16 PM IST
केलांग: लाहौल-स्पीति जिला परिषद में लंबे समय से चल रहा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का इंतजार आखिरकार सोमवार को खत्म हो गया. अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित काजा वार्ड की जिला परिषद सदस्य ठिनले दिचेन ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस समर्थित वारपा वार्ड के सदस्य सुरेश कुमार के नाम रहा. अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद करीबी रहा, जहां ठिनले दिचेन ने कांग्रेस समर्थित शशि किरण को महज एक वोट के अंतर से हराया.
अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कुल नौ जिला परिषद सदस्यों ने हिस्सा लिया. ठिनले दिचेन को पांच वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित शशि किरण के पक्ष में चार वोट पड़े. इस तरह पांच वोट हासिल कर ठिनले दिचेन ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया. उनकी जीत के साथ जिला परिषद की कमान भाजपा समर्थित सदस्य के हाथ में आ गई है.
कांग्रेस समर्थित सुरेश कुमार बने उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित वारपा वार्ड के जिला परिषद सदस्य सुरेश कुमार ने जीत हासिल की. उन्हें कुल छह वोट मिले, जबकि विकास मंच समर्थित रंजीत को तीन वोट मिले. इस तरह सुरेश कुमार ने तीन वोट के अंतर से उपाध्यक्ष पद पर कब्जा किया. अब जिला परिषद में अध्यक्ष पद भाजपा समर्थित सदस्य के पास है, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस समर्थित सदस्य संभालेंगे.
लाहौल-स्पीति जिला परिषद में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन इस चुनाव में नौ सीटों पर ही सदस्य निर्वाचित हुए. चुनाव में कांग्रेस समर्थित चार, भाजपा समर्थित तीन और विकास मंच समर्थित दो सदस्य चुनाव जीते थे. सभी नौ सदस्य सोमवार को चुनाव प्रक्रिया में मौजूद रहे और इन्हीं के बीच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ.
21 सितंबर को टल गया था चुनाव
इससे पहले 21 सितंबर को जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन उस बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया था. उस समय केवल कांग्रेस समर्थित चार सदस्य ही बैठक में पहुंचे थे. इसके बाद चुनाव के लिए 5 अक्टूबर की नई तारीख तय की गई. सोमवार को सभी नौ सदस्यों की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया उपायुक्त किरण भड़ाना की अध्यक्षता में पूरी हुई.
अब जिला परिषद के कामकाज पर नजर
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पूरा होने के बाद अब लाहौल-स्पीति जिला परिषद के नियमित कामकाज पर नजर रहेगी. जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे जिला परिषद के लिए अहम रहेंगे. अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सामने इन मुद्दों पर काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी.
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