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हिमाचल में एक और जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, मात्र एक वोट से जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, इस महिला को मिली कमान

लाहौल-स्पीति जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा ( ETV BHARAT )

केलांग: लाहौल-स्पीति जिला परिषद में लंबे समय से चल रहा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का इंतजार आखिरकार सोमवार को खत्म हो गया. अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित काजा वार्ड की जिला परिषद सदस्य ठिनले दिचेन ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस समर्थित वारपा वार्ड के सदस्य सुरेश कुमार के नाम रहा. अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद करीबी रहा, जहां ठिनले दिचेन ने कांग्रेस समर्थित शशि किरण को महज एक वोट के अंतर से हराया.