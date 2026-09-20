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लाहौल-स्पीति में 3 जगहों पर बनेगा नो पार्किंग जोन! 30 दिन में लोग दे सकते हैं ऑब्जेक्शन

जिला मजिस्ट्रेट लाहौल-स्पीति के आदेश के अनुसार, पर्यटन सीजन के दौरान इन जगहों पर अनधिकृत और बेतरतीब तरीके से वाहनों की पार्किंग के कारण यातायात प्रभावित होता है और स्थानीय लोगों व पर्यटकों की आवाजाही में परेशानी होती है. प्रस्तावित नो पार्किंग जोन को लेकर आम लोगों, स्थानीय निवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित पक्षों से एक महीने यानी 30 दिन के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं.

शिमला: हिमाचल में पर्यटन सीजन से पहले लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन ने ताबो बाजार में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तीन स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित करने का प्रस्ताव रखा है. जिला मजिस्ट्रेट लाहौल-स्पीति की ओर से जारी आदेश में इन स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है.

लोगों की आवाजाही हो रही प्रभावित

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्पीति के एसडीएम की ओर से ताबो बाजार के कुछ स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया था. पुलिस स्टेशन काजा के प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया कि पर्यटन सीजन के दौरान कुछ स्थानों पर गाड़ियों की अनधिकृत और बेतरतीब पार्किंग से यातायात का सुचारू प्रवाह बाधित होता है. इससे जाम की स्थिति बनती है और स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होती है. इसके अलावा पैदल चलने वालों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए असुविधा और सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं. ग्राम पंचायत ताबो और स्थानीय निवासियों ने भी बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित करने की जरूरत बताई है, ताकि सार्वजनिक सड़कों तक पहुंच बनी रहे और गाड़ियों और पैदल यात्रियों की सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित हो सके.

तीन जगहों पर नो पार्किंग जोन

पहला स्थान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, ताबो के सामने स्थित चौराहा/सड़क जंक्शन

दूसरा वहां से ताबो मठ की ओर जाने वाली सड़क

तीसरा उसी जंक्शन से लामा जनरल स्टोर की ओर जाने वाली सड़क

आदेश में मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 117 के तहत इन तीनों स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है. प्रशासन ने प्रभावित होने वाले सभी लोगों और आम जनता से लिखित रूप में आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं. इन्हें जिला मजिस्ट्रेट, लाहौल-स्पीति, केलांग के कार्यालय या एसडीएम स्पीति, काजा के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है. निर्धारित 30 दिन की अवधि में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जबकि अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट किरण भदाना, आईएएस के हस्ताक्षर हैं.