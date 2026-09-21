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सिस्सू सेल्फी प्वाइंट के पास सड़क से नीचे गिरी कार, 2 युवकों की मौत, तीन गंभीर घायल

दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

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लाहौल-स्पीति में कार हादसे का शिकार (@Lahaul-Spiti-Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
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कुल्लू: लाहौल-स्पीति में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. सिस्सू सैल्फी प्वाइंट के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी. हादसे के समय कार में पांच लोग सवार थे. दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए. इनमें से एक घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

लाहौल पुलिस के अनुसार, वाहन संख्या HP-31C-1662 गोंधला की ओर जा रहा था. इसी दौरान सिस्सू सैल्फी प्वाइंट के पास चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और कार सड़क से नीचे जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. इस सड़क हादसे में सुरेश, निवासी बल्ह, जिला मंडी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घायल मोहन सिंह, निखिल, बबलू और पवन को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंचाया गया, जहां बबलू, मोहन सिंह और पवन कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को बेहतर उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया. हालांकि, उपचार के दौरान बबलू ने भी दम तोड़ दिया. वहीं, अन्य घायलों का उपचार जारी है. ये सभी मंडी जिले के बल्ह के रहने वाले हैं.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

दुर्घटना के बाद लाहौल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वाहन किन परिस्थितियों में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरा. डीएसपी लाहौल केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. हादसे को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

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