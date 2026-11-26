लाहौल-स्पीति में नाले में गिरा पिकअप, दंपति की मौत, एक घायल
गोजंग से तांदी जा रहा था वाहन. पानी से भरे नाले के पास चालक ने खोया नियंत्रण. केलांग अस्पताल में घायल उपचाराधीन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:54 PM IST
कुल्लू: जिला लाहौल-स्पीति के तांदी–प्यूकर संपर्क मार्ग पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए नीचे नाले में जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में तीन लोग सवार थे.
डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया, "पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है".
लाहौल स्पीति पुलिस से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर को शाम करीब चार बजे एक पिकअप (HP-42-3830) गोजंग गांव से तांदी की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक नाले में पानी जमा होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते पिकअप सड़क से नीचे नाले में जा गिरा. हादसे के समय वाहन में दो पुरुष और एक महिला सहित कुल तीन लोग सवार थे.
दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य के साथ आगामी कार्रवाई शुरू की. हादसे में कटराई निवासी 24 वर्षीय अजय और उनकी पत्नी अंजली की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, लपशक गांव निवासी सक्षम घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंचाया गया.
क्षेत्रीय अस्पताल केलांग की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. सुषमा स्वांगला ने बताया, "घायल सक्षम का अस्पताल में उपचार चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर है".
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