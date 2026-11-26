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लाहौल-स्पीति में नाले में गिरा पिकअप, दंपति की मौत, एक घायल

लाहौल स्पीति नाले में गिरा पिकअप, दो की मौत ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला लाहौल-स्पीति के तांदी–प्यूकर संपर्क मार्ग पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए नीचे नाले में जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में तीन लोग सवार थे.

डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया, "पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है".