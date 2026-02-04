अब बर्फबारी में भी बिजली नहीं होगी गुल, ₹200 करोड़ की इस परियोजना से बदलेगी लाहौल घाटी की तस्वीर
योजना की सबसे अहम विशेषता यह है कि लाहौल घाटी में सीसू से लेकर कोकसर तक कई हिस्सों में भूमिगत बिजली लाइन भी बिछाई जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 4:08 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी में सर्दियों के दौरान बिजली संकट वर्षों से लोगों की सबसे बड़ी समस्या रही है. भारी बर्फबारी के कारण बिजली के खंभे टूट जाते थे, ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो जाते थे और लो वोल्टेज की समस्या आम हो गई थी. अब इस परेशानी से राहत मिलने वाली है. बिजली बोर्ड 200 करोड़ रुपये की लागत से घाटी में बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और विस्तार की बड़ी योजना पर काम शुरू करने जा रहा है.
लाहौल घाटी भौगोलिक रूप से अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है. इस दौरान सड़क संपर्क सीमित हो जाता है और बिजली लाइनों को लगातार नुकसान पहुंचता है. पुराने खंभे और ट्रांसफार्मर बर्फ का भार नहीं झेल पाते, जिससे कई दिनों तक बिजली गुल रहती है. लो वोल्टेज की समस्या के चलते हीटर, गीजर और अन्य जरूरी उपकरण भी काम नहीं कर पाते थे.
₹200 करोड़ की योजना से होगा बड़ा बदलाव
बिजली बोर्ड केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर लाहौल घाटी में बिजली व्यवस्था को मजबूत करेगा. इस योजना के तहत नई हाई टेंशन लाइनें बिछाई जाएंगी और आधुनिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है.
सीसू से कोकसर तक बिछेंगी भूमिगत बिजली लाइनें
योजना की सबसे अहम विशेषता यह है कि लाहौल घाटी में सीसू से लेकर कोकसर तक कई हिस्सों में भूमिगत बिजली लाइन भी बिछाई जाएगी. इससे भारी बर्फबारी के दौरान बिजली के खंभों और तारों को नुकसान नहीं पहुंचेगा. भूमिगत लाइनें मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहती हैं और लंबे समय तक टिकाऊ भी होती हैं. इस योजना के तहत कुल्लू बिजली बोर्ड सर्किल में कुल 530 नए बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. इसके अलावा 403 पुराने ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी. इससे लाहौल घाटी के साथ-साथ कुल्लू और बालीचौकी क्षेत्र को भी बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी.
नए और पुराने पावर सबस्टेशन होंगे मजबूत
योजना के तहत कुल्लू सर्किल में तीन नए पावर सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जबकि पहले से संचालित सात पावर सबस्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा. इसके साथ ही 33 केवी और 11 केवी की नई लाइनें बिछाई जाएंगी और मौजूदा लाइनों का संवर्धन किया जाएगा, जिससे बिजली नेटवर्क ज्यादा मजबूत बनेगा. अटल टनल के खुलने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. घाटी में 33 पंचायतें हैं और करीब 20 हजार की स्थायी आबादी रहती है. हर साल 4 से 5 लाख सैलानी यहां पहुंचते हैं. नए होटल और होमस्टे खुल रहे हैं, जिससे बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. नई बिजली परियोजना से इस बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा.
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जताई उम्मीद
जिला परिषद सदस्य कुंगा बौद्ध ने बताया कि मौजूदा समय में भी कई क्षेत्रों में बिजली के तार टूटे हुए हैं और ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. पुरानी लाइनों के कारण हर सर्दी में लो वोल्टेज की समस्या होती है. नई लाइनें और ट्रांसफार्मर लगने से हीटर, गीजर और अन्य उपकरण बिना परेशानी चल सकेंगे.
बिजली बोर्ड सर्किल कुल्लू के अधीक्षण अभियंता आर.एस. ठाकुर ने बताया, "केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत लाहौल घाटी में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा. करीब 200 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जा चुके हैं. योजना पूरी होने के बाद लो वोल्टेज की समस्या खत्म होगी और ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी."
विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना लाहौल घाटी के लिए जीवनरेखा साबित होगी. इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यटन, होटल कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति से घाटी में जीवन और कारोबार दोनों आसान होंगे.
ये भी पढ़ें: हादसे के मलबे में इंसानियत की परीक्षा: HRTC बस दुर्घटना के बाद ₹3 लाख के बैग को लेकर खींचातानी, तो कई बने देवदूत