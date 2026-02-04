ETV Bharat / state

अब बर्फबारी में भी बिजली नहीं होगी गुल, ₹200 करोड़ की इस परियोजना से बदलेगी लाहौल घाटी की तस्वीर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी में सर्दियों के दौरान बिजली संकट वर्षों से लोगों की सबसे बड़ी समस्या रही है. भारी बर्फबारी के कारण बिजली के खंभे टूट जाते थे, ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो जाते थे और लो वोल्टेज की समस्या आम हो गई थी. अब इस परेशानी से राहत मिलने वाली है. बिजली बोर्ड 200 करोड़ रुपये की लागत से घाटी में बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और विस्तार की बड़ी योजना पर काम शुरू करने जा रहा है.

लाहौल घाटी भौगोलिक रूप से अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है. इस दौरान सड़क संपर्क सीमित हो जाता है और बिजली लाइनों को लगातार नुकसान पहुंचता है. पुराने खंभे और ट्रांसफार्मर बर्फ का भार नहीं झेल पाते, जिससे कई दिनों तक बिजली गुल रहती है. लो वोल्टेज की समस्या के चलते हीटर, गीजर और अन्य जरूरी उपकरण भी काम नहीं कर पाते थे.

₹200 करोड़ की योजना से होगा बड़ा बदलाव

बिजली बोर्ड केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर लाहौल घाटी में बिजली व्यवस्था को मजबूत करेगा. इस योजना के तहत नई हाई टेंशन लाइनें बिछाई जाएंगी और आधुनिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

सीसू से कोकसर तक बिछेंगी भूमिगत बिजली लाइनें

योजना की सबसे अहम विशेषता यह है कि लाहौल घाटी में सीसू से लेकर कोकसर तक कई हिस्सों में भूमिगत बिजली लाइन भी बिछाई जाएगी. इससे भारी बर्फबारी के दौरान बिजली के खंभों और तारों को नुकसान नहीं पहुंचेगा. भूमिगत लाइनें मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहती हैं और लंबे समय तक टिकाऊ भी होती हैं. इस योजना के तहत कुल्लू बिजली बोर्ड सर्किल में कुल 530 नए बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. इसके अलावा 403 पुराने ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी. इससे लाहौल घाटी के साथ-साथ कुल्लू और बालीचौकी क्षेत्र को भी बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी.