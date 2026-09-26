लाहौल में अब ड्रोन से पहुंचेगी डाक, बर्फबारी में भी नहीं करना पड़ेगा इतंजार
लाहौल-स्पीति में डाक विभाग ने किया 2 दिनों तक सफल ट्रायल, जल्द शुरू होगी ड्रोन डाक सेवा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 12:15 PM IST
लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में डाक पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा शुरू करने की तैयारी है. डाक विभाग की ओर से बीते 2 दिनों तक जिले के विभिन्न डाकघरों तक ड्रोन से डाक पहुंचाने का ट्रायल किया गया. जो पूरी तरह से सफल रहा है. इस दौरान करीब 15 किलो वजन की डाक ड्रोन के जरिए भेजी गई.
बर्फबारी के बीच भी समय पर मिलेगी डाक
केलांग डाकघर के प्रभारी शादी लाल ने बताया कि ड्रोन के जरिए डाक भेजने की सेवा शुरू होने के बाद सर्दियों में भारी बर्फबारी के बीच भी लोगों तक डाक समय पर पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है. डाक विभाग द्वारा केलांग मुख्यालय से मूलिंग, गौशाल, जिस्पा, तांदी, सिस्सू और मालंग में ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने का ट्रायल किया गया और ड्रोन ने सफल उड़ान भरने के बाद सुरक्षित लैंडिंग भी की.
"दो दिन तक ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा है. यह सेवा लाहौल-स्पीति के आखिरी गांव तक शुरू की जाएगी." - शादी लाल, प्रभारी, केलांग डाकघर
12 महीने शुरू होगी ड्रोन डाक सेवा
ऐसे में दो दिन के सफल ट्रायल के बाद विभाग की ओर से इस सेवा को 12 माह शुरू करने की तैयारी की जा रही है. डाक विभाग की ओर से यह मुहिम सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण डाक को संबंधित केंद्रों तक पहुंचाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए शुरू की गई है. भारत सरकार की ओर से शुरू की गई इस मुहिम का लाभ जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मिलने की उम्मीद है.
सर्दियों में ऐसे लोगों को तक पहुंचेगी डाक
केलांग डाकघर के प्रभारी शादी लाल ने बताया कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक डाक संबंधित केंद्रों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है. ड्रोन के जरिए डाक केंद्रों तक पहुंचने के बाद ग्राम डाक सेवक के माध्यम से इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा. सेवा शुरू होने के बाद घाटी में समय पर डाक पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है.