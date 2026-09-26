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लाहौल में अब ड्रोन से पहुंचेगी डाक, बर्फबारी में भी नहीं करना पड़ेगा इतंजार

ड्रोन से डाक पहुंचाने का ड्रायल ( ETV Bharat )

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में डाक पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा शुरू करने की तैयारी है. डाक विभाग की ओर से बीते 2 दिनों तक जिले के विभिन्न डाकघरों तक ड्रोन से डाक पहुंचाने का ट्रायल किया गया. जो पूरी तरह से सफल रहा है. इस दौरान करीब 15 किलो वजन की डाक ड्रोन के जरिए भेजी गई. बर्फबारी के बीच भी समय पर मिलेगी डाक केलांग डाकघर के प्रभारी शादी लाल ने बताया कि ड्रोन के जरिए डाक भेजने की सेवा शुरू होने के बाद सर्दियों में भारी बर्फबारी के बीच भी लोगों तक डाक समय पर पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है. डाक विभाग द्वारा केलांग मुख्यालय से मूलिंग, गौशाल, जिस्पा, तांदी, सिस्सू और मालंग में ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने का ट्रायल किया गया और ड्रोन ने सफल उड़ान भरने के बाद सुरक्षित लैंडिंग भी की. "दो दिन तक ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा है. यह सेवा लाहौल-स्पीति के आखिरी गांव तक शुरू की जाएगी." - शादी लाल, प्रभारी, केलांग डाकघर