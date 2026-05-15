इस जिले में 17 पंचायतें चुनी गई निर्विरोध, 148 वार्ड सदस्यों का भी बिना वोटिंग के हुआ चुनाव
17 ग्राम पंचायतें और 148 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए. निर्विरोध पंचायतों को मिलेंगे 25-25 लाख
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 8:04 PM IST
लाहौल स्पीति: आज पंचायत चुनाव में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे. वहीं, कई उम्मीदवारों में आपसी सहमति से समझौते होने के बाद नाम भी वापस लिए गए. इसके चलते कई पंचायतें निर्विरोध भी चुनी गई है. पंचायती राज सामान्य निर्वाचन–2026 के अंतर्गत नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं.
उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक सहमति एवं स्थानीय स्तर पर आपसी समन्वय का सकारात्मक संकेत है. जिले में कुल 17 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें लाहौल की 8 और स्पीति की 9 पंचायतें शामिल हैं. इसके अतिरिक्त 170 वार्ड सदस्य सीटों में से 148 सीटें निर्विरोध चुन ली गई है, जबकि सिस्सू से एक पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है. उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि इन निर्विरोध चुनी गई पंचायतों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस राशि से स्थानीय विकास योजनाओं, आधारभूत ढांचे और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी.
नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभिन्न पदों के लिए कुल प्रत्याशियों में जिला परिषद सदस्य के 22, पंचायत समिति के 39, पंचायत प्रधान के 80, उप-प्रधान के 76 बचे हैं. कुल 39 नामांकन वापस लिए गए हैं. डीसी लाहौल स्पीति ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाहौल क्षेत्र में 20 पिंक मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन पूर्णतः महिला कर्मियों की ओर से किया जाएगा. इन केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं प्रेरणादायक बनाना है.
उपायुक्त ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान दें. इसके साथ ही उन्होंने समाज से नशे के खिलाफ सामूहिक सहयोग की भी अपील की साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है.
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