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इस जिले में 17 पंचायतें चुनी गई निर्विरोध, 148 वार्ड सदस्यों का भी बिना वोटिंग के हुआ चुनाव

लाहौल स्पीति में 17 पंचायतें चुनी गई निर्विरोध ( ETV Bharat )